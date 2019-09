Harry Styles no será el príncipe Eric en el remake de "La Sirenita". | Fuente: Instagram

Luego de que Disney anunciara que realizarán un remake de live-action de “La Sirenita”, con la actriz Halle Bailey interpretando a la protagonista Ariel, rápidamente empezaron los rumores sobre quién podría ser el actor elegido para interpretar al Príncipe Eric. Un nombre salió a la luz: Harry Styles, el exintegrante de One Direction.

Tras varias semanas de conversaciones con Disney, Styles rechazó interpretar el papel en la nueva versión de "La Sirenita". El artista conversó sobre su decisión con The Face Magazine, en la que aclaró por qué no se volvió realidad la propuesta.

“Quiero lanzar música y concentrarme por un tiempo en eso”, aseguró y explicó que todos los actores y productores involucrados en el esperado remake son “increíbles personas”. “Pienso que la película será genial y estoy seguro que disfrutaré viéndola”, acotó.

Harry Styles se quiere enfocar en su música. | Fuente: Instagram

LA NUEVA SIRENITA

Hasta el momento, se ha confirmado la participación de la actriz Melissa McCarthy en el papel de Úrsula, el actor Jacob Tremblay para poner al pez Flounder y la actriz Awkwafina para hacer lo mismo con la gaviota Scuttle.

Además se voceó que el actor español Javier Bardem negociaba su incorporación al elenco de "La Sirenita" para interpretar al rey Tritón, el padre de Ariel.

¿INTERPRETARÁ A ELVIS PRESLEY?

Cabe recordar que Harry Styles también audicionó para el papel de la nueva película de Baz Luhrmann sobre Elvis Presley. Sin embargo, el rol le fue otorgado al actor y modelo estadounidense, de 28 años, Austin Butler.

Anteriormente, el artista participó en la cinta "Dunkirk" (2017), un drama sobre la II Guerra Mundial que dirigió Christopher Nolan y que recibió la nominación a mejor película en los premios Óscar.

Todo indica que el cantante se concentrará por el momento en su próximo álbum, pues asegura que nunca ha hecho algo como lo que hoy se encuentra preparando.

“No es un álbum que se hará tan rápido. No es algo que haya hecho antes con One Direction”, explicó Harry Styles a The Face.