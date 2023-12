"Ariel me enseñó mucho sobre mí": Halle Bailey se confiesa sobre su papel en 'La Sirenita'

El remake de La Sirenita fue una de las películas de Disney más comentadas de este 2023, por ser la primera vez que una mujer afroamericana interpretaba al personaje de Ariel y por estar, además, entre las más taquilleras del año, marcando así el regreso de uno de los largometrajes de Disney más populares de la historia.

Precisamente, Halle Bailey, actriz que dio vida a Ariel, se sinceró sobre el rodaje del filme, afirmando sentirse “libre y orgullosa” de haber encarnado a uno de los personajes más queridos de Disney. Fue en un diálogo con Rachel Zegler (actriz que encarnará a Blancanieves) para Variety que Bailey dio detalles sobre su experiencia en La Sirenita.

“La Sirenita fue realmente mi primera gran película y fue interesante abordar algo que significa tanto para la gente. Siendo mi primer proyecto fue muy abrumador, pero también hermoso. Cuando terminé, sentí tanta libertad y estaba muy orgullosa de mí misma. Tropecé un poco en el camino, pero al final salí mucho más fuerte”, expresó.

En ese sentido, Halle Bailey confesó que no le pesó, para nada, ser la primera “Ariel negra” en la historia del cine y que, por el contrario, se sintió “más cómoda”. “Ariel me enseñó mucho sobre mí (…) fue muy hermoso para mí, porque me sentí más cómoda en mi piel. Luego, estar en un set totalmente negro, donde te sientes como si estuvieras en una reunión familiar todos los días, fue lo mejor que pude haber hecho”, añadió.

La sirenita se ubica entre las películas más taquilleras de este 2023. | Fuente: Instagram (disneylittlemermaid)

Halle Bailey aprendió a "bloquear" a sus detractores

En otro momento, Halle Bailey se refirió a sus detractores, que la cuestionaban por interpretar a Ariel, un personaje que en la película de 1989 era de tez blanca.

"Eso es de lo que la gente no se da cuenta: que se nos otorgan oportunidades increíbles y poder ser vistos en pantallas masivas, pero hay una disociación", sostuvo la actriz de 23 años.

En ese sentido, señaló que la gente que la critica se olvida que es "un ser humano real que tiene sentimientos y que reacciona ante las cosas", por lo que aprendió a "bloquear" a aquellas personas negativas.

"Definitivamente fue algo por lo que tuve que navegar, pero resultó ser una hermosa lección: bloquear a los detractores o la negatividad. Además, soy Aries, por lo que soy un signo de fuego. La gente dice 'Oh, ella es tan dulce y agradable' pero muchas veces, cuando veo cosas, me enojo", mencionó.

La Sirenita, entre las más taquilleras del año

La Sirenita, la película de fantasía musical dirigida por Rob Marshall, se convirtió entre las diez películas más taquilleras del año, de acuerdo con diversos portales especializados.

Un ranking de Box Office establece que la película recaudó aproximadamente 570 millones de dólares de taquilla a nivel mundial, quedando por encima de otras sagas, como Misión Imposible 7, John Wick 4, Indiana Jones 5, entre otros.