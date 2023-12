'El extraño mundo de Jack' se reestrenará en cines por Navidad: conoce dónde y cuándo ver este clásico

Una de las películas clásicas para esta Navidad es El extraño mundo de Jack. Esta propuesta original producida por Tim Burton y dirigida por Henry Selick, vuelve a la pantalla grande para celebrar esta fecha especial por adelantado.

Si bien se trata de un filme de Halloween según su productor, su inigualable mezcla de terror y encanto navideño no impide que sea disfrutada también en esta época del año.

Basada en un poema homónimo de Tim Burton, El extraño mundo de Jack gira en torno a Jack Skellington, el rey de Halloween Town, quien se encuentra en una encrucijada existencial y decide explorar el universo navideño, transformando la festividad y llevándola a su peculiar ciudad llena de brujas y criaturas singulares.

A lo largo de tres décadas luego de su primer estreno, este largometraje animado se ha convertido en un ícono de la cultura popular y marcó un hito en la animación con la técnica del stop motion, a cargo de un equipo de 100 personas que tardaron tres años en completar la producción hecha cuadro por cuadro.

¿Cuándo se reestrena El extraño mundo de Jack en cines?

Nightmare Before Christmas, como se titula en inglés, se estrenará nuevamente para celebrar su 30 aniversario desde este 14 de diciembre en los cines UVK de sus sedes UVK Platino Panorama de Surco, UVK San Martín del Centro de Lima, UVK El Agustino y, en provincia, UVK Tumbes.

Estos cines tendrán una especial promoción en entradas para ver la película: ¡pagan dos y el tercero entra gratis!

Tim Burton criticó el uso de la inteligencia artificial

Durante una entrevista dada a The Independent, Tim Burton no pudo contener su fastidio que le generó un artículo publicado por Buzzfeed con fotos generadas gracias a la inteligencia artificial (IA) sobre una recreación de algunos personajes de Disney como Elsa de Frozen, la princesa Aurora de La bella durmiente, y La sirenita utilizando su estilo característico de su filme El cadáver de la novia.

“¡Hicieron que la inteligencia artificial hiciera mis versiones de los personajes de Disney! No puedo describir la sensación que te da. Me recordó cuando otras culturas dicen: 'No me tomes una foto porque te está quitando el alma'”, manifestó el cineasta de 65 años.