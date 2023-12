"Traté de no convertir a Elvis Presley en villano": Sofia Coppola sobre críticas a 'Priscilla'

Priscilla, la nueva película sobre el romance entre Elvis Presley y su exesposa Priscilla Presley, viene generando diversos comentarios entre los fanáticos del ídolo musical así como de los críticos especializados en cine quienes vienen elogiando el proyecto de Sofia Coppola con A24 para revivir escenas poco conocidas de ambas celebridades en el inicio de su relación.

El filme, que cuenta con los protagónicos de Cailee Spaeny como Priscilla Presley y Jacob Elordi como Elvis Presley, también generó cierta polémica por cómo el personaje del ‘rey del rock and roll’ trata a su expareja a quien conoció cuando ella tenía 14 años y él 24.

Fue en un diálogo con Richard Curtis en el BFI Southbank de Londres que Sofia Coppola respondió a las críticas que recibió por una escena donde se muestra a Elvis Presley actuando de una manera violenta con Priscilla luego de que ella descubriera una carta de amor de otra persona hacia el músico mostrando el lado más salvaje del personaje.

“Realmente traté de no hacerlo en blanco y negro. Realmente traté de no convertir (a Elvis Presley) en el villano (…) Pero esa escena fue la más dura, fue difícil hacer eso. Solo hicimos algunas tomas. No podía imaginar que la trataran de esa manera tan cruel, pero es una historia de amor con muchos altibajos, así que traté de equilibrarla para que tuviera momentos emocionantes y otros oscuros”, explicó la cineasta el último sábado.

Cailee Spaeny y Jacob Elordi como Priscilla Presley y Elvis Presley, respectivamente. | Fuente: A24

Película se basa en las memorias de Priscilla Presley, ‘Elvis and me’

En otro momento, Sofia Coppola ratificó que la trama de su película se basa en las memorias de 1986 'Elvis and Me', escrita por la propia Priscilla Presley junto con la escritora Sandra Harmon, así como en las conversaciones que tuvo con la autora y exesposa del cantante.

"Todo se basa en cómo describe su vida en el libro. Me sorprendió mucho que ella expresara todo eso en el libro y nadie pareció darse cuenta. Nadie parece saber sobre su historia. Solo que ella fuera tan joven, la dinámica de poder de su relación ya era complicada, pero ser mucho más joven y él podría, simplemente, despedirla si a ella no le gustaba algo", sostuvo Coppola.

Del mismo modo, recalcó que el filme se hizo con el apoyo de la verdadera Priscilla. “Ella estaba en una posición difícil. Pensé en el hecho de que ella superó eso y tuvo la fuerza de irse y hacer su propia vida y no fue derrotada por eso. Fue muy impresionante”, añadió.

¿Cuándo se estrena la película Priscilla en el Perú?

Priscilla fue seleccionada para competir como mejor película en 80° Festival de Cine de Venecia de 2023, evento donde ya recibió muchos elogios antes de su estreno limitado en Estados unidos el 27 de octubre de este año, y su posterior extensión en noviembre.

Cabe mencionar que la película producida por Sofia Coppola llegará a los cines peruanos el próximo 4 de enero de 2024 para que los fans puedan ver nuevos episodios de la vida amorosa de Elvis Presley, estrella musical que sigue brillando en los cines, ahora con Priscilla.