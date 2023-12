Ryan O’Neal, protagonista de ‘Love Story’, murió a los 82 años

La leyenda de Hollywood falleció a los 82 años, dejando grandes títulos como Love Story y Paper Moon. Su familia y sus fans le dan el último adiós en redes.

El legendario actor de Hollywood, Ryan O'Neal, nominado al Oscar por su destacado papel en Love Story, ha fallecido a la edad de 82 años en Los Ángeles. La triste noticia fue confirmada por su hijo, Patrick O'Neal, quien compartió un emotivo comunicado a través de Instagram, declarando: "Mi padre ha fallecido pacíficamente hoy, con su querido equipo a su lado apoyándole y queriéndole como él nos quería a nosotros".

O'Neal alcanzó la fama en 1964 con su participación en la telenovela Peyton Place y posteriormente brilló en la película cómica de 1972 What's Up, Doc?, dirigida por Peter Bogdanovich, junto a Barbra Streisand. En 1973, compartió pantalla con su hija Tatum O'Neal en Paper Moon.

"El aumento en popularidad del nombre Ryan se puede rastrear hasta mi papá. Eso es un hecho. Fue Rodney Harrington en Peyton Place tres días a la semana (protagonizó 500 episodios durante cinco años) y luego, por supuesto, el nombre Ryan alcanzó su punto máximo después de Love Story (la película que salvó a Paramount Studios y le valió a mi papá una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood)", recordó Patrick O'Neal.

El legado de Ryan O'Neal

Ryan O'Neal deja un legado a través de cuatro hijos: Tatum y Griffin con Joanna Moore, Patrick con Leigh Taylor-Young, y Redmond James Fawcett O'Neal con Farrah Fawcett. Patrick expresó su admiración, describiendo a su padre como "siempre más grande que la vida misma" y una "leyenda de Hollywood".

En 2001, a O'Neal le diagnosticaron leucemia mieloide crónica. Después de enfrentar la enfermedad, se le vio con frecuencia al lado de Farrah Fawcett durante su lucha contra el cáncer. En una entrevista con People, expresó: "Es una historia de amor. Simplemente no sé cómo interpretarla. El cáncer es un enemigo insidioso". En abril de 2012, O'Neal anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata en etapa 4, aunque posteriormente aclaró que se encontraba en etapa 2.

¿Cómo reaccionaron los fans?

La noticia de su fallecimiento generó una oleada de mensajes conmovedores de los fanáticos, quienes lo recordaron como una "verdadera leyenda" y "uno de los grandes actores". El Sindicato de Actores de Hollywood también expresó su pesar, destacando que O'Neal fue un "artista venerado".

Ryan O'Neal, en más de una ocasión, expresó que no se consideraba el mayor talento en pantalla. Sobre su papel más famoso como Oliver Barrett en Love Story, dijo: "No me preocupaba si me estaba preparando lo suficiente para el papel. No me interesa mucho estudiar e investigar. Me aseguré de lucir bien, ¿sabes?, la bufanda correcta, el suéter correcto".

Aunque O'Neal quedó inmortalizado como el chico dorado en la pantalla, fue su vida tumultuosa fuera de ella la que generó titulares duraderos, como señaló su hijo Griffin a People: "La familia O'Neal es talentosa como el infierno, pero estamos tan arruinados como un sándwich de sopa".