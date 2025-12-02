Quentin Tarantino revela su lista definitiva de las 20 mejores películas del siglo XXI

Quentin Tarantino dio a conocer su selección de las mejores películas estrenadas en lo que va del siglo XXI. Durante su participación en The Bret Easton Ellis Podcast, el cineasta presentó un listado de 20 títulos, estableciendo como regla incluir únicamente una cinta por cada director.

Tal como suele ocurrir con sus preferencias cinematográficas, su selección se caracteriza por producciones cargadas de violencia, tensión y un gran vínculo con el terror.

La primera parte del listado, que abarca del puesto 11 al 20, se difundió la semana pasada; mientras que la segunda mitad fue revelada recientemente e incluye una combinación de filmes ampliamente reconocidos y otros menos populares.

Esta es la lista completa acompañada de los comentarios de Tarantino:

20. West Side Story (Steven Spielberg)

"Esta es la película donde Steven demuestra que todavía lo tiene. No creo que Scorsese haya hecho una película tan emocionante [en este siglo]. Lo revitalizó […] No podía creer que me gustara el protagonista [Ansel Elgort], porque no me había gustado en nada más".

19. Cabin Fever (Eli Roth)

"Tiene algo muy encantador. El sentido del humor de Eli, su sentido del gore — simplemente funciona muy, muy bien. La gente se olvida de lo tensa que es la primera mitad porque los últimos 20 minutos son genuinamente divertidísimos […] Hostel quizá sea su mejor película, pero esta es mi favorita".

18. Moneyball (Bennett Miller)

"La actuación de Brad Pitt fue una de mis favoritas de estrella de cine en los últimos 20 años — una de esas donde una estrella llega y te recuerda por qué lo es, y carga la película en los hombros".

17. Chocolate (Prachya Pinkaew)

"Aquí tienes una película de la que seguramente nunca oíste hablar […] La gente recibe unas madrizas espectaculares […] entrenaron a esta niña de 12 años durante cuatro años para que protagonizara la película […] son algunas de las mejores peleas de kung-fu que he visto en una película".

16. The Devil’s Rejects (Rob Zombie)

"Esta vibra ruda de Peckinpah–vaquero–Manson [de Zombie] — esa voz no existía realmente antes [en House of 1000 Corpses], y la refinó con esta película […] Peckinpah no era parte del horror antes de esto. Aquí lo fusionó con paletos enfermos, y ahora ya es todo un estilo. Puedes reconocerlo a kilómetros, pero antes no existía".

15. The Passion of the Christ (Mel Gibson)

"Me la pasé riendo durante la película. No porque estuviéramos tratando de ser perversos riéndonos de que estén destrozando a Jesús — la violencia extrema simplemente me parece graciosa — y cuando llevas la extremidad tan lejos, solo se vuelve más y más gracioso. Estábamos gimiendo y riéndonos de lo jodido que estaba todo […] Mel hizo un trabajo tremendo como director. Me transportó a esa época. Hablé con Mel Gibson sobre esto y me miró como si estuviera completamente loco".

14. The School of Rock (Richard Linklater)

"Fue un momento realmente divertido en el cine. Una función muy, muy divertida. Creo que esta tuvo la explosión de Jack Black combinada con Rick Linklater y Mike White — eso la hizo especial […] es lo más cerca que hemos estado de Bad News Bears".

13. Jackass: The Movie (Jeff Tremaine)

"Esta fue la película con la que más me he reído en los últimos 20 años. No recuerdo haberme reído de principio a fin así desde Richard Pryor […] Mientras hacía Kill Bill, pensaba que esta película era tan divertida que tenía que mostrársela al equipo. Así que conseguimos una copia, la vimos y simplemente morimos de risa".

12. Big Bad Wolves (Aharon Keshales, Navot Papushado)

"Este tiene un guion fantástico y una historia parecida a Prisoners […] ellos lo manejan con agallas — sabes que una película americana no lo haría así […]"



11. Battle Royale (Kinji Fukasaku)

"No entiendo cómo el escritor japonés no demandó a [la autora de Hunger Games] Susan Collins por absolutamente todas las malditas cosas que posee. Se robaron el maldito libro. Los críticos literarios estúpidos no van a ver una película japonesa llamada Battle Royale, así que esos críticos jamás la cuestionaron: hablaron de que era lo más original que habían leído en su vida. En cuanto los críticos de cine vieron la película, dijeron: '¿qué carajos?, ¡esto es Battle Royale pero en versión PG!' [Parental Guidance]".

10. Midnight in Paris (Woody Allen)

"No soporto a Owen Wilson. La primera vez que vi la película, la amé y lo odié a él. La segunda vez dije: 'ah, está bien, no seas tan imbécil, no es tan malo'. Y la tercera vez me descubrí viéndolo solo a él".

9. Shaun of the Dead (Edgar Wright)

"Mi debut directorial favorito, aunque él hizo antes una película baratísima de la que no le gusta hablar […] Me encantó cuánto amaba el universo de Romero que recreó. El guion es realmente fantástico, es una de las películas más citables de esta lista; todavía digo la frase: 'los perros no miran hacia arriba'. No es una parodia de películas de zombis, es una película real de zombis, y aprecio esa diferencia".

8. Mad Max: Fury Road (George Miller)

"En realidad no pensaba verla por la simple razón de que, en un mundo donde existe Mel Gibson y él no está interpretando a Max… ¡yo quiero al Mel demente! Pasaron semanas y semanas, y la gente seguía diciendo lo grandiosa que era, y Fred, mi editor, me decía: 'En serio, tienes que verla'. Entonces la vi. Lo grandioso es tan grandioso, y estás viendo a un cineasta verdaderamente excepcional; tuvo todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo para hacerla exactamente como quería".

7. Unstoppable (Tony Scott)

"Es una de mis películas favoritas finales en la filmografía de un director. La he visto cuatro veces, y cada vez me gusta más. Si me lo hubieras preguntado hace años, habría puesto Man on Fire en la lista, pero Unstoppable es una de las visiones más puras de la estética de acción de Tony. Los dos protagonistas son geniales juntos, y mejora cada vez. Es una de las mejores películas de monstruos del siglo XXI. El tren es un monstruo. El tren se convierte en un monstruo. Y se vuelve uno de los mejores monstruos de nuestra época. Más fuerte que Godzilla, más fuerte que esas películas de King Kong".

6. Zodiac (David Fincher)

"La primera vez que vi Zodiac no me atrapó tanto, y luego empezó a pasar en los canales de películas, y de pronto ya había visto 20 minutos, luego 40 minutos, y me di cuenta de que era mucho más interesante de lo que recordaba, y seguía capturándome en distintas partes. Así que decidí ver esta maldita cosa otra vez, y desde ese punto fue una experiencia completamente distinta. Me descubro, cada seis o siete años, volviéndola a ver, y es una experiencia lujosa a la que me entrego […] una obra hipnotizante".

5. There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson)

"Daniel Day-Lewis; la calidad de artesanía al estilo antiguo en la película. Tenía una manufactura de la vieja Hollywood sin intentar serlo. Fue la única película que él hizo —y se lo dije— que no tiene una gran escena elaborada. El incendio es lo más cercano a eso. Se trataba de trabajar con la narrativa, con la historia, y lo hizo increíble. There Will Be Blood tendría grandes posibilidades de ser la número 1 o número 2 si no tuviera un defecto enorme… y el defecto es Paul Dano. Obviamente debería ser un duelo entre dos personajes, pero también es demasiado obvio que no lo es. [Dano] es pura debilidad, hombre. Es el punto flojo. Austin Butler habría sido maravilloso en ese papel. Él es simplemente un tipo tan débil, débil e ininteresante".

4. Dunkirk (Christopher Nolan)

"Otra película que al inicio no me gustó […] Lo que ahora me encanta es que siento que tiene una maestría real, y terminé apreciándola al verla una y otra y otra vez. La primera vez no es que me dejara frío — fue tan impactante que realmente no sabía qué había visto, era casi demasiado. Luego, la segunda vez, mi cerebro pudo asimilarla un poco más, y la tercera y cuarta vez fue como: 'wow, simplemente me voló la cabeza'".

3. Lost in Translation (Sofia Coppola)

"Me enamoré tanto de Lost in Translation que me enamoré de Sofia Coppola y la convertí en mi novia [risas]. La cortejé y la conquisté, y todo lo hice en público; parecía salido de una novela de Jane Austen. No la conocía lo suficiente como para acercarme por mi cuenta, pero seguía yendo a eventos […] Hablé con Pedro Almodóvar sobre eso, y ambos coincidimos en que era una película muy de chicas, en un sentido delicioso. No había visto una película tan femenina en muchísimo tiempo, y no había visto una película tan femenina hecha tan bien".

2. Toy Story 3 (Lee Unkrich)

"Esos últimos cinco minutos me arrancaron el maldito corazón, y si trato de describir el final, voy a empezar a llorar y a quedarme sin voz […] Es simplemente extraordinaria. Es casi una película perfecta. Y ni siquiera hablamos de los momentos de comedia, que nunca se acaban. Creo que la gente casi nunca acierta con la tercera película de una trilogía. Para mí, la otra excepción es El Bueno, el Malo y el Feo, y esta es El Bueno, el Malo y el Feo de las películas animadas. Es el mejor final de una trilogía".



1. Black Hawk Down (Ridley Scott)

"Me gustó cuando la vi por primera vez, pero creo que fue tan intensa que dejó de funcionar para mí, y no la llevé conmigo como debería […] Desde entonces la he visto un par de veces, no muchas, pero creo que es una obra maestra, y algo que me encanta es que […] esta es la única película que realmente va por completo hacia un sentido de propósito, efecto visual y sensación tipo Apocalypse Now, y creo que lo logra. Mantiene la intensidad durante 2 horas y 45 minutos, o lo que sea, y cuando la volví a ver recientemente, mi corazón estuvo acelerado todo el tiempo; me atrapó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía. La hazaña de dirección es más que extraordinaria".