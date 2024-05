Kevin Feige aconsejó a Hugh Jackman no volver como Wolverine: "Tuviste el mejor final en 'Logan'"

Hugh Jackman retornará a la pantalla grande con su papel de Wolverine en la película Deadpool & Wolverine que se estrenará el próximo 25 de julio en todas las salas de cines de Latinoamérica con una nueva historia del antihéroe de traje rojo interpretado por Ryan Reynolds, quien agradeció a Jackman por ser parte del rodaje y volver a los estudios de Marvel con su icónico personaje de X-Men.

Sin embargo, no todos estarían felices con el regreso de Hugh Jackman como el popular Lobezno pues, en una reciente entrevista con Empire, el propio presidente de Marvel, Kevin Feige, dijo que aconsejó al actor de 55 años no volver con el personaje del cómic luego de que muriera en el final de Logan, la película de 2017.

“Yo le dije: ‘Déjame darte un consejo, Hugh, no vuelvas (con el personaje de Wolverine). Tuviste el mejor final de la historia con ‘Logan’. Eso no es algo que debamos deshacer”, declaró el ejecutivo de Marvel dando a entender que no estaba muy de acuerdo con el retorno de Wolverine, con Jackman, luego de siete años.

Finalmente, según contó Variety, Kevin Feige pudo aceptar el regreso de Hugh Jackman como Wolverine debido a que “no interpretaría a la versión de Logan que el público llegó a amar en las distintas películas de X-Men”, por lo que su personaje original mantiene su muerte en el fin de la trilogía de Wolverine con James Mangold (2013 y 2017) y Gavin Hood (2009).

Hugh Jackman volvió a interpretar a Wolverine para la nueva película de 'Deadpool'. | Fuente: Marvel Studios

Hugh Jackman entusiasmado con regreso de Wolverine en Deadpool

Por otro lado, el propio Hugh Jackman mostró su entusiasmo de volver a interpretar a Wolverine en una nueva película de superhéroes, admitiendo que su vuelta se debe gracias “al dispositivo que tienen en el mundo de Marvel para moverse en líneas de tiempo”.

“Ahora podemos regresar porque, ya sabes, es ciencia. Así que no tengo que arruinar la línea temporal de ‘Logan’, que era importante para mí. Y creo que probablemente también para los fans”, manifestó a SiriusXM el también actor del icónico filme musical Los miserables.

Posteriormente, afirmó a Empire que en la nueva película junto a Ryan Reynolds se mostrarán “diferentes lados de Wolverine que no hemos vistos antes en películas anteriores”.

Hugh Jackman interpretó por primera vez a Wolverine en la película de X-Men (2000).Fuente: Marvel Studios

Hugh Jackman agradeció al elenco de ‘Deadpool 3’

Deadpool 3 marcará el retorno de Hugh Jackman como el icónico personaje de Wolverine. El actor decidió dar un mensaje de agradecimiento al elenco de la esperada película de Marvel, así como a sus amigos Shawn Levy y Ryan Reynolds.

“¡Qué paseo! He amado cada minuto de hacer esta película. Bueno, no el cuarto entrenamiento o el pescado al vapor y verduras cuatro por un día durante seis meses, sino el 93,2 % restante”, inició diciendo el actor en su post en Instagram donde sale afeitándose.

Deadpool & Wolverine terminó de rodarse en enero de este año y Jackman mostró su alegría tras grabar las escenas del filme.

“¡Todos ustedes son ases! Si estás leyendo esto y crees que me refiero a ti, lo hago. Para dos de mis mejores amigos. Shawn Levy y Ryan Reynolds. Literalmente no podría haber hecho esto sin ustedes. ¡Literalmente! El 26 de julio no puede venir lo suficientemente pronto. Hora de afeitarse”, sostuvo.

