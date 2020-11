Daredevil regresa oficialmente a Marvel Studios. | Fuente: Netflix

Daredevil vuelve a casa en medio de una incertidumbre tras un tiempo después de su éxito por las pantallas de Netflix. Han pasado dos años desde que la cláusula del contrato del gigante streaming indicaba que todavía los derechos cinematográficos tendrían que esperar para regresar a Marvel Studios.

Este mes de noviembre, finalmente llegó el momento de este retorno. Como se recuerda, Netflix trabajó en diversas series centradas en el universo Marvel, luego de empezar con “Daredevil”, protagonizada por Charlie Cox, que se mantuvo por tres temporadas entre el 2015 y 2018.

Por el 2003, estrenaba la primera película del Diablo de Hell’s Kitchen, cuyo protagónico le perteneció a un joven Ben Affleck en ese entonces. El fracaso del filme causó un descontento entre los fanáticos de los cómics y superhéroes, por lo que la producción de la plataforma digital llegó como una salvación de este vigilante del crimen.

UN PARÓN PARA DAREDEVIL

En el 2018, Netflix y Marvel Studios rompieron su alianza, provocando así la cancelación de todas sus series inspiradas en las historietas de la Casa de las Ideas. En un período de enfriamiento que duró dos años, Daredevil se mantuvo paralizado frente a la expectativa y esperanza de los espectadores por ver a Charlie Cox en un posible traslado a la pantalla grande.

Unos meses atrás, Cox rechazó estar participando en “Spider-Man 3”, la próxima entrega con Tom Holland. Aunque la película ha traído de vuelta a estrellas de franquicias pasadas, no incluirá al intérprete de Matt Murdock en la serie. “No había escuchado los rumores, pero ciertamente no es mi ‘Daredevil’. No estoy involucrado en eso”, aseguró a Comicbook. “Si eso es cierto, no es conmigo. Es con otro actor”.

El tiempo ya se cumplió, pero la productora de Disney no ha aclarado cuál será el futuro de Daredevil en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ni tampoco si reutilizarán al mismo actor para interpretar el rol. Las quejas y peticiones de los fans siguen presente y posiblemente se quede así hasta revelarse cómo será el siguiente paso para su historia.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Hay quien considera a “La regenta” la obra más importante de la literatura española del siglo XIX y la segunda en importancia tras "El Quijote".