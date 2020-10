Jamie Foxx regresará como Electro en la tercera entrega de "Spider-Man". | Fuente: Composición

La tercera entrega de “Spider-Man” será protagonizado por Tom Holland quien se pondrá nuevamente en la piel de Peter Parker, sin embargo, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sigue sorprendiendo a sus fanáticos ya que Jamie Foxx interpretará a Electro.

El artista se encontraba en conversaciones para cerrar su regreso a este mundo tal y como sucedió en “The Amazing Spider-Man 2” con la participación de Andrew Garfield. Por ese motivo, el actor estadounidense subió una serie de imágenes confirmando su presencia en la parte tres.

Después de que generara expectativa en sus fanáticos, Jamie borró la publicación horas más tarde. En la descripción se puede leer lo siguiente: “¡Decidle a Spidey que volvemos! Muy emocionado de ser parte de la nueva Spider-Man de Marvel… No puedo esperar para que la veáis. ¡Y no seré azul en esta! Pero sí un tipo malo al 100%”, agregó.

En las imágenes se pudo observar un fan-art donde mostraba el multiuniverso de Spider-Man en el cual salen los tres actores que encarnaron al superhéroe arácnido: Tobey Mcguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Jamie Foxx publicó este post en sus redes sociales, sin embargo, lo eliminó horas más tarde. | Fuente: Captura de pantalla | Comic Book

Como se lee en líneas anteriores, Jamie Foxx eliminó el post de sus redes sociales por lo que aún no está confirmado si será Electro en esta nueva entrega.

Foxx no es el único regreso con el que cuenta el Universo Cinematográfico de Marvel. J.K. Simmons, quien dio vida a J. Jonah Jameson en la etapa de Tobey Maguire como Peter Parker, volvió como el personaje en Spider-Man: Lejos de casa.

RETRASO POR LA PANDEMIA

La tercera película de "Spider-Man", protagonizada por Tom Holland, tardará más de lo previsto en llegar a las salas de cine. Sony Pictures anunció un nuevo retraso en su fecha de lanzamiento: no verá la luz hasta diciembre de 2021.

Es el segundo retraso que sufre la secuela de "Spider-Man: Far From Home", que inicialmente iba a llegar a los cines el 16 de julio de 2021, para luego ser retrasado por la pandemia del coronavirus hasta el 5 de noviembre de 2021. Finalmente la cinta del héroe arácnido se estrenará el 17 de diciembre de 2021. Si no hay nuevos cambios en el futuro.

Así, la secuela de "Spider-Man: Un nuevo universo", la aclamada cinta de animación, sigue fijada para el 7 de octubre de 2022.

