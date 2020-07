"Spider Man 3", protagonizada por Tom Holland, sufre un nuevo retraso. | Fuente: Sony Pictures

La tercera película de "Spider-Man", protagonizada por Tom Holland, tardará más de lo previsto en llegar a las salas de cine. Sony Pictures anunció un nuevo retraso en su fecha de lanzamiento: no verá la luz hasta diciembre de 2021.

Es el segundo retraso que sufre la secuela de "Spider-Man: Far From Home", que inicialmente iba a llegar a los cines el 16 de julio de 2021, para luego ser retrasado por la pandemia del coronavirus hasta el 5 de noviembre de 2021. Finalmente la cinta del héroe arácnido se estrenará el 17 de diciembre de 2021. Si no hay nuevos cambios en el futuro.

El retraso de un mes en su lanzamiento no afecta al resto de películas del spider-verso de Sony Pictures. Así, la secuela de "Spider-Man: Un nuevo universo", la aclamada cinta de animación, sigue fijada para el 7 de octubre de 2022. Antes llegará a los cines "Morbius", filme del vampiro protagonizada por Jared Leto, que verá la luz en marzo del 2021. Mientras que el 25 de junio será el turno de "Venom 2", la secuela del spin-off protagonizado por Tom Hardy y que, en esta oportunidad,se enfrentará al sanguinario Carnage, encarnado por Woody Harrelson.

¿HOLLAND NO RECIBIÓ EL APOYO DE STAN LEE?

Desde su debut en las películas de Marvel con "Civil War", donde fue reclutado por Iron Man para engrosar las filas del bando que se iba a enfrentar a Capitán América, el Spider-Man interpretado por Tom Holland no ha dejado de cosechar elogios.

Tras cinco películas como Peter Parker -tres junto a los Avengers y dos en solitario- el actor ha demostrado que fue una elección perfecta. Aunque en su momento no contó con el apoyo más importante: el de Stan Lee, el padre del superhéroe arácnido.

Fue James Gunn, el director de la saga "Guardianes de la Galaxia", quien recordó cómo fue el primer encuentro entre el mítico creador de Marvel, fallecido en noviembre del 2018, y Tom Holland, cuando este aún no había debutado en el cine como el Hombre Araña.

"Yo fui quien presentó a Stan a Tom, justo después de que Tom fuera contratado para interpretar a Spider-Man. Y Stan le dijo: '¡Ah sí, por supuesto!, he oído que eres genial... aunque personalmente yo no lo veo'. Todos nos reímos muchísimo", relató Gunn. (Con información de Europa Press)