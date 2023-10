Andrés Salas sobre una posible secuela de '¡Asu mare! Los amigos': "Ya cumplió un ciclo"

El actor peruano Andrés Salas compartió sus pensamientos con RPP sobre una posible secuela de la película ¡Asu mare! Los amigos, en la cual actuó junto a Franco Cabrera, Emilram Cossio y Miguel Vergara. Según sus palabras, considera que la historia ha llegado a su fin.

¡Asu mare! Los amigos llegó a la gran pantalla en febrero de 2023 y más tarde se estrenó en Netflix en junio. La película narra las aventuras de los amigos del carismático Cachin, quienes se ven envueltos en divertidas situaciones debido a una herencia que pone a prueba su amistad.

Durante una entrevista en el programa Encendidos de RPP Noticias, Andrés Salas fue cuestionado sobre la posibilidad de una segunda entrega de la película, a lo que respondió: "No sé. No está en mis manos. Si llega, la recibiré con los brazos abiertos. Si no, creo que ya ha cumplido su ciclo".

El actor, recordado por su trabajo en otras películas de comedia como Asu mare, Av. Larco, la película, Sí, mi amor, Como en el cine y Soltera codiciada, se prepara para su regreso a la pantalla grande con Pirú. Esta cinta, dirigida por Bismarck Rojas, también cuenta con la participación de Emanuel Soriano.

Dedicada a su padre

Andrés Salas describió la trama de Pirú como una historia con un mensaje poderoso que explora el encuentro entre dos realidades: la capital y una comunidad de Cajamarca, que se ven enfrentadas por sus diferentes perspectivas. "Queremos mostrar nuestro estilo de vida y ellos defienden su tierra", explicó.

El actor también destacó su conexión personal con Cajamarca, ya que su padre era originario de la región. "Mi papá era cajamarquino. Cuando obtuve el papel, estaba decidido a conseguirlo. Él falleció en 2006, justo cuando comenzaba mi carrera. Hacer 'Pirú' ha sido un cierre de ciclo. Trabajar en la tierra de mi padre y dedicárselo a él", comentó.

La película, grabada íntegramente en Cajamarca, relata una conmovedora historia de amistad entre un joven de la ciudad que trabaja en la sierra peruana y un niño que reside en el campo. A pesar de un inicio marcado por choques culturales, su vínculo evoluciona de manera tierna.

Pirú cuenta con el protagonismo de Emanuel Soriano y Andrés Salas y llega a los cines a nivel nacional desde el 5 de octubre. “Es una película hermosa. Si quieren que se quede más tiempo, escriban por redes sociales a sus cines favoritos porque la primera semana es indispensable para el cine peruano”, concluyó.