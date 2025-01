Murió Perry, burro que inspiró al querido personaje de las películas de 'Shrek'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mundo del cine y los amantes de las películas animadas están de luto tras la noticia del fallecimiento de Perry, el entrañable burro que inspiró al famoso personaje en la icónica saga de Shrek. El cuadrúpedo sirvió de modelo para los animadores de DreamWorks, dejó una huella significativa en la creación de uno de los personajes más queridos y divertidos del cine animado.

Aunque el personaje de Burro fue inmortalizado por la voz de Eddie Murphy en inglés y de Eugenio Derbez en español, Perry aportó la esencia física y algunos comportamientos que los animadores replicaron con maestría en pantalla. Desde sus expresiones faciales hasta su trote alegre, contribuyó a darle vida a un personaje que cautivó a millones con su carisma, humor y lealtad.

The Donkey Sanctuary, organización donde se encontraba Perry, compartió un comunicado lamentando la pérdida del animal. "Estamos desconsolados al compartir que nuestro querido burro de Barron Park, Perry. Era un miembro querido de nuestra comunidad y sabemos que muchas personas se sentirán conmovidas por su fallecimiento".

De acuerdo con el santuario, el burro padecía de laminitis, una condición que afecta las láminas internas del animal que causa daños irreversibles en los huesos. La noticia de su partida ha conmovido a fanáticos de todas las edades, quienes recuerdan con cariño las aventuras de Burro junto a Shrek y Fiona.

¿Cuándo se estrena Shrek 5 en cines?

Shrek 5 se estrenará oficialmente el 1 de julio de 2026. Los personajes queridos regresarán, con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retomando sus papeles. La película promete traer de vuelta el encanto y el humor de la película original, introduciendo nuevas aventuras y desafíos para Shrek y sus amigos.

Burro tendrá un spin-off

Eddie Murphy reveló que la franquicia de Shrek viene preparando una película spin-off basada en su personaje Burro y que se realizará luego de la nueva entrega cinematográfica de Shrek.

"Shrek volverá, y Burro tendrá su propia película. Estamos haciendo ambas películas", señaló Eddy Murphy a Collider, aclarando que no se está grabando ambos proyectos al mismo tiempo. "No, no estamos grabando al mismo tiempo. Comencé a grabar Shrek, y luego haremos la de Burro", precisó el actor estadounidense.

