Este martes 22 de enero se revelarán los nominados a los Premios Oscar 2019. | Fuente: EFE

Tras conocerse a los ganadores de los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards ─donde la película "Roma", de Alfonso Cuarón, destaca como favorita─ se tiene un panorama más claro para los posibles candidatos de los premios Oscar 2019.

La incertidumbre ya acaba, este martes 22, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revele en vivo su lista de nominados. La ceremonia tendrá como conductores a los comediantes Kumail Nanjiani ("Silicon Valley") y Tracee Ellis Ross ("Black-ish").

CÓMO VER LA TRANSMISIÓN



El anuncio de los nominados a los Oscar 2019 se realizará el martes 22 de enero. Estará dividida en dos partes, la primera comenzará a las 8:20 a.m. y, tras una breve pausa, se retomará a las 8:30 a.m.



La Academia de Hollywood hará streaming oficial, en vivo, desde todas sus plataformas digitales: las webs Oscar.com y Oscars.org, además de sus páginas de Twitter, YouTube y Facebook.

Desde este enlace oficial de YouTube podrás seguir el anuncio de los nominados a los Oscar 2019.



LAS CATEGORÍAS



En la primera parte se anunciarán a los nominados a:

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Mejor diseño de vestuario

Mejor edición

Mejor banda sonora

Mejor película corta de animación

Mejor película corta de acción real

Mejor edición de sonido

Mejor mezcla de sonido

En la segunda parte se anunciarán a los candidatos a:

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor película de animación

Mejor fotografía

Mejor dirección

Mejor documetnal

Mejor cortometraje documental

Mejor película en lengua extranjera

Mejor maquillaje y peinado

Mejor película

Mejores efectos especiales

Mejor guión adaptado

Mejor guión original

Mejor canción

Mejor diseño de producción



Con su éxito en los Globos de Oro, "Roma" se perfila como una de las favoritas en los Oscar. | Fuente: AFP

EN BUSCA DE ANFITRIÓN



El Oscar, la gala más importante del cine, aún no tiene presentador. El plan inicial de la Academia de Hollywood: Kevin Hart ─popular comediante afroamericano─ se cayó a pocas horas del anuncio al recordar antiguos mensajes con contenido homófobo que publicó, en Twitter, entre 2009 y 2011. Ante las críticas, el humorista renunció a conducir la gala.

Aunque inusual, no sería la primera vez que los Oscar no tienen anfitrión ya que en 1969, 1970, 1971 y 1989 no tuvieron maestro de ceremonias. The Hollywood Reporter, por su parte, indicó recientemente que se intentaría reunir sobre el escenario a varios de los actores de "Avengers: Endgame". Nos toca esperar al próximo 24 de febrero para saber quién dirá sobre el escenario "Bienvenidos a los Oscar".