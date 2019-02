Glenn Close forma parte del "club de los perdedores" con siete nominaciones al Oscar y ninguna vez ha ganado. | Fuente: AFP

Parece que una maldición pesara sobre Glenn Close. Después de ganar todos los premios de la temporada: del Globo de Oro al SAG Awards por su papel en "La esposa"; perdió el Oscar a Mejor Actriz ante Olivia Colman ("The Favourite").

Podrá continuar con su broma de que estar sin un Oscar se ha convertido en una medalla de honor. Siempre candidata, nunca ganadora; forma parte del "club de los perdedores". Se ha convertido en la intérprete viva con más nominaciones al Oscar sin haber ganado nunca. Richard Burton también obtuvo siete candidaturas y Peter O'Toole se queda con el récord de ocho nominaciones, cero veces ganadas.

Aunque no haya ganado, su interpretación como la sacrificada Joan Castleman, quien vive a la sombra de su marido y flamante ganador del Nobel de Literatura, en “La esposa” ha sido brillante.



Glenn Close, de 71 años, ya ha recibido el Tony, el Emmy y el Globo de Oro por una amplia carrera que la ha llevado por el teatro, el cine y la televisión.

Glenn Close su primer Oscar, a los 71 años, por su papel en "La esposa".

LA ANTIHEROÍNA POR EXCELENCIA

Glenn Close ha construido una carrera con una amplia gama de personajes femeninos que distan mucho de ser las protagonistas simpáticas. De la icónica antiheroína de “Atracción fatal” a la intrigante Madame Merteuil en “Relaciones peligrosas”; pasando por unirse a la familia Disney con Cruella de Vil o a la televisión como a la implacable abogada Patty Hewes en “Damages”.

En los ochenta consiguió su primera nominación al Oscar con “The World According to Garp" (1982) para continuar a lo largo de los años con postulaciones por "The Big Chill" (1983), "The Natural" (1984), "Atracción fatal" (1987), “Relaciones peligrosas" (1988) y "Albert Nobbs" (2011).

Glenn Close ya no será parte del “club de los perdedores” (junto con Richard Burton y Peter O'Toole) pues consiguió la estatuilla con un papel que deja en claro que las mujeres ya no se quedarán calladas tranquilamente en el fondo.