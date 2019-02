Adam Lambert y Queen abrieron la ceremonia del Oscar 2019. | Fuente: AFP

Los Premios Oscar ─que cumplieron 91 años envueltos en la polémica tras la renuncia de su presentador Kevin Hart─ arrancó con Adam Lambert y Queen interpretando las primeras canciones de la noche.

Las comediantes Amy Poehler, Tina Fey y Maya Rudolph fueron las primeras presentadoras de la noche bromeando sobre la falta de maestro de cermonias.

Regina King fue la primera ganadora de la noche a Mejor Actriz de Reparto por "If Beale Street Could Talk".

Regina King ganó a Mejor Actriz de Reparto por la cinta "If Beale Street Could Talk". | Fuente: AFP

¿CUÁNDO Y DÓNDE SON LOS OSCAR 2019?

Este domingo 24 de febrero, a partir de las 8 p.m., en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California (Estados Unidos).

HORA Y CANAL PARA VER LA CEREMONIA



Canal: TNT (102 de Movistar / doblado al español) y TNT Series (103 de Movistar / idioma original)

Hora: 19hrs (México) / 20hrs (Colombia y Perú) / 21hrs (Venezuela) / 22hrs (Argentina y Chile).

LOS PRESENTADORES

Los Oscar 2019 no tendrán maestro de ceremonias por primera vez en 30 años. Por ello, han decidido salir a combatir con una larga lista de estrellas que se ha apuntado para entregar los galardones.

Entre ellos destacan: Charlize Theron, Brie Larson, Chris Evans, Amy Phoeler, Jennifer Lopez, Daniel Craig, Tina Fey, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, James McAvoy, Jason Momoa, Diego Luna, Javier Bardem, Samuel L. Jackson, Danai Gurira, entre otros.

Ellos son algunos de los famosos que presentarán a las nominadas a Mejor Película en el Oscar 2019. | Fuente: Composición

¿QUIÉNES SON LOS FAVORITOS EN LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS?

Las 10 nominaciones de "Roma" ─con el director Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira al frente─ más la gran colección de estatuillas que ha ganado durante la temporada de premios ─incluyendo el Globo de Oro y el Bafta─ la hacen la favorita para llevarse el galardón a Mejor Película en el Oscar 2019.

Se espera que Cuarón se vaya con una tercera estatuilla dorada tras las dos ganadas en 2014 con la película "Gravedad". En este caso, como mejor director.

Las miradas también están puestos en las protagonistas de la historia de la película "Roma": la debutante Yalitza Aparicio, nominada a mejor actriz, y Marina de Tavira, nominada a mejor actriz de reparto. Pero es más probable que estos galardones se los lleven Glenn Close ("The Wife") o Regina King ("If Beale Street Could Talk"), respectivamente.



LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

Mejor Película



-Black Panther

-Blackkklansman

-Bohemian Rhapsody

-The Favourite

-Green Book

-Roma

-A Star is born

-Vice

Mejor director

-Spike Lee- Blackkklansman

-Pawel Pawlikowski- Cold war

-Yorgos Lanthimos- THe Favourite

-Alfonso Cuarón- Roma

-Adam McKay- Vice

Mejor actriz

-Yalitza Aparicio- Roma

-Glenn Close- The Wife

-Olivia Colman- The Favourite

-Lady Gaga- A star is born

-Melissa McCarthy- Can you ever forgive me?

Mejor actor

-Christian Bale- Vice

-Bradley Cooper- A star is born

-Willem Dafoe- A las puertas de la eternidad

-Rami Malek- Bohemian Rhapsody

-Viggo Mortensen- Green Book

Guion original

-The Favourite- Deborah Davis & Tony McNamara

-First Reformed- Paul Schrader

-Green Book- Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

-Roma- Alfonso Cuarón

-Vice- Adam McKay

Guion adaptado

-The ballad of buster scruggs

-Blackkklansman

-Can you ever forgive me?

-If Beadle Street could talk

-A star is born

Canción original

-“All the stars”- Black Panther

-“I’ll fight”- RBG

-“The place where lost things go”- Mary Poppins returns

-“Shallow”- A Star is born

-“When a cowboy trades his spurs for wings”- The ballad of buster scruggs

Película animada

-Increibles 2

-Mirai

-Ralph Breaks the Internet

-Spider- Man: Into the Spider-verse

Mejor actriz de reparto

-Regina King – "If Beale Street Could Talk" - GANADORA



Mejor Diseño de Vestuario

-The Ballad of Buster Scruggs

-Black Panther

-The Favourite

-Mary Poppins Returns

-Mary Queen of Scots



Mejor actor de reparto

-Richard E. Grant – "Can You Ever Forgive Me?"

-Adam Driver – "BlacKkKlansman"

-Sam Elliott – "A Star Is Born"

-Mahershala Ali – "Green Book"

-San Rockwell- Vice



Mezcla de Sonido

-Black Panther

-Bohemian Rhapsody

-FIrst Man

-Roma

-A star is born



Edición de sonido

-Black Panther

-Bohemian Rhapsody

-First Man

-A quiet place

-Roma



Mejor corto animando

-Animal Behaviour

-Bao

-Late Afternoon

-One Small Step

-Weekends



Mejor cortometraje

-Detainment

-Fauve

-Marguerite

-Mother

-Skin



Guión original

-Black Panther

-Blackkklansman

-If Beadle Street could talk

-Isle of Dogs

-Mary Poppins Returns



Edición

-Blackkklansman

-Bohemian Rhapsody

-The Favourite

-Green Book

-Vice

-Capernaum

-Cold War



Mejor película extranjera

-Capernaum (Líbano)

-Cold war (Polonia)

-Never look away (Alemania)

-Roma (México)

-Shoplifters (Japón)



Corto documental

-Black Sheep

-End Game

-Lifeboat

-A night at the garden

-Period. Endo of sentence.



Documentary Feature

-Free Solo - GANADOR



Diseño de producción

-Black Panther

-The Favourite

-First Man

-Mary Poppins Returns

-Roma



Fotografía

-Cold war

-The favourite

-Never look away

-Roma

-A star is born



Efectos visuales

-Avengers: Infinity war

-Christopher Robin

-First Man

-Ready Player One

-Solo: a Star Wars story



Maquillaje y diseño

-Border

-Mary Queen of Scots

-Vice