Oscar 2019:

Lady Gaga ganó su primer Oscar. | Fuente: AFP

Una emocionada Lady Gaga subió a recibir su primer Oscar. No sería por actuación (como seguramente quería), pero sí a Mejor Canción Original por el tema "Shallow", una potente letra que destacó en la cinta "A Star is Born".



Al aceptar el galardón, la artista destacó el duro trabajo realizado durante una docena de años, y que le ha valido también nueve Grammys.

"No se trata de ganar, se trata de no darse por vencido. Si tienes un sueño pelea por él", dijo Lady Gaga con voz entrecortada durante su aceptación en el Oscar. "No se trata de cuantas veces te caes o te golpeas, sino de cuantas veces te paras, te pones de pie y tienes el valor", agregó.

Previamente, Gaga ganó el Grammy y el Globo de Oro por la canción "Shallow".

Lady Gaga creó una memorable dupla con Bradley Cooper en "A Star is Born". | Fuente: New Century Films

RECITAL CÓMPLICE

Lady Gaga y Bradley Cooper dieron un recital de complicidad mientras interpretaban a dúo sobre el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles el tema "Shallow" de la película "A Star is Born", Oscar a la mejor canción.

En uno de los momentos más especiales de la velada, los intérpretes de "A Star is Born" trasladaron a la gala de los Oscar la grandísima complicidad de la que ya hicieron gala en la película, lo que fue recompensado por el público con un grandísimo aplauso.

Sin embargo, Lady Gaga y Cooper se olvidaron de todo lo que les rodeaba y solo tuvieron ojos el uno para el otro, con una puesta en escena perfectamente estudiada.

Una complicidad que acabó con ambos actores sentados al piano que tocaba la cantante en los últimos acordes de "Shallow", mejilla contra mejilla, ojos cerrados y una expresión dulce que se metió a los asistentes en el bolsillo.

| Fuente: AFP

EL SUEÑO DE SER ACTRIZ

Lady Gaga también obtuvo su primera nominación a Mejor Actriz en el Oscar, gracias al filme “A Star is Born”. Ella ya tuvo una canditatura antes por el tema "Til It Happens to You" (por la película del 2015 "The Hunting Ground").

Como actriz, es su primer trabajo como protagonista en una cinta ya que previamente había intervenido con pequeños papeles en filmes como "Machete Kills" (2013) o "Sin City: A Dame to Kill For" (2014), y series como "American Horror Story", con la que ganó un Globo de Oro.

Una docena de años, cinco álbumes y nueve Grammys después, Lady Gaga ha conseguido recuperar su sueño de niña -convertirse en actriz- gracias a "A Star is Born", un papel que antes interpretaron Janet Gaynor (1937), Judy Garland (1954) y Barbra Streisand (1976) y para el que se barajó el nombre de Beyoncé, cuando el proyecto estaba en manos de Clint Eastwood.

La intérprete y Bradley Cooper subieron al escenario del Oscar para cantar el tema.