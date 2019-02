La Academia de Hollywood anunció este martes en un comunicado una nueva lista de presentadores para los Premios Oscar. | Fuente: Composición

Los Oscar 2019 no contarán con anfitrión ─tras la renuncia de Kevin Hart─ pero se confirmó la nueva tanda de presentadores en la gala más importante del cine internacional que se celebrará el próximo 24 de febrero.

Entre los famosos nombres resaltan a actores del UCM, como Paul Rudd (quien da vida a 'Ant- Man' en la franquicia y Michael Keaton (quien da vida a 'El Buitre' en 'Spider- Man: Homecoming'). Además, el actor Michael B. Jordan, protagonista de Creed también será parte de la gala como presentador.

Además otros nombres resaltantes son el de Helen Mirren, Elsie Fisher, Danai Gurira, Brian Tyree Henry, John Mulaney, Tyler Perry, Pharrell Williams, Krysten Ritter y Michelle Yeoh.



"Estamos encantados de dar la bienvenida a la gala a estos geniales artistas y cineastas", dijeron Donna Gigliotti y Glenn Weiss, productores de la gala. "Aportan entusiasmo, actualidad y elementos de sorpresa para los Óscar de este año", añadieron.

Avengers: Infinity War | Fuente: Marvel Studios

A falta de un maestro de ceremonias, la organización había anunciado previamente que también ayudarán a desvelar los ganadores celebridades como Samuel L. Jackson, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, Laura Dern, Stephan James, Keegan-Michael Key, KiKi Layne, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa y Sarah Paulson.



También estarán presentes Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer López, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg,Charlize Theron, Tessa Thompson y Constance Wu.

Vulture | Fuente: Marvel Studios

LA FAVORITA

"Roma", de Alfonso Cuarón, es la gran favorita para la ceremonia de los Óscar con un total de diez candidaturas, las mismas que "The Favourite", de Yorgos Lanthimos.



La estatuilla a mejor película la disputarán "BlacKkKlansman", "Black Panther" -la primera cinta de superhéroes que consigue este reconocimiento-, "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Vice", "Roma" y "A Star is Born". EFE