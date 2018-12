"Wiñaypacha", primera cinta peruana grabada en aymara, no competirá en los Oscar 2019. | Fuente: Captura Youtube

Es oficial, "Wiñaypacha" no competirá en los Oscar 2019 en la categoría a Mejor Película Extranjera. La Academia de Hollywood publicó una lista con las nueve cintas que avanzarán a la siguiente ronda de votaciones (para los filmes en lengua extranjera) y no figura la primera cinta peruana grabada íntegramente en aymara.

En cambio la mexicana "Roma", de Alfonso Cuarón, y la colombiana "Pájaros de verano", de Cristina Gallego y Ciro Guerra, son los únicos filmes latinoamericanos en el listado.

De 87 cintas originalmente consideradas en la categoría del Oscar, se redujo a nueve que incluyen la danesa "The Guilty", la alemana "Never Look Way", la japonesa "Shoplifters", la kazaja "Ayka", la libanesa "Capernaum", la polaca "Cold War" y la surcoreana "Burning".

Los miembros de la Academia de Hollywood revisaron las presentaciones originales en la categoría entre mediados de octubre y el 10 de diciembre. "Las seis opciones principales del grupo, aumentadas por tres selecciones adicionales por el comité, constituyen esta lista", explica el comunicado.

Los miembros elegibles para participar en la ronda de votaciones de nominaciones deberán ver estas nueve películas antes de emitir sus votos con las nominadas a Mejor Película Extranjera en la ceremonia al Oscar 2019.

EL CAMINO HACIA LOS PREMIOS DE "ROMA"

La película de Alfonso Cuarón se llevó en septiembre el León de Oro de Venecia y también ha sido nominada a tres Globos de Oro: a Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Guion.



Rodada en blanco y negro, el cineasta vuelca en "Roma" -nombre del barrio de Ciudad de México en el que se crió- sus recuerdos de infancia, al tiempo que hace un homenaje a Libo, la criada que cuidó de él y de sus hermanos, a la que en el filme interpreta la debutante Yalitza Aparicio.

