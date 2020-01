Sam Mendes está más cerca del Oscar tras ganar el premio del Sindicato de Directores de Hollywood con "1917". | Fuente: EFE

"1917", la épica cinta de Sam Mendes, sigue cosechando éxitos. El último de ellos fue el premio de los directores de Hollywood (DGA Awards), un reconocimiento que tradicionalmente anuncia éxito en los Oscar.

Este galardón coloca al británico a la cabeza entre los favoritos a ganar la estatuilla a Mejor Director en los Oscar 2020, el próximo 9 de febrero. También aumenta sus posibilidades de llevarse el reconocimiento a Mejor Película, entre las otras 8 nominaciones que ha obtenido.

"1917", que sigue a dos soldados británicos en una misión durante la I Guerra Mundial, ya obtuvo el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática. En su camino en la temporada de premios, también ha obtenido reconocimientos en los Critics' Choice Awards, los Bafta y los AFI, entre otros.

Sam Mendes, quien ya había recibido un DGA Award hace más de 20 años por "American Beauty", dedicó el premio a su abuelo, cuya vida inspiró la película.

"1917", dirigida por Sam Mendes, ya se estrenó en los cines peruanos. | Fuente: UIP

"Cuando tenía 12 años, me hizo firmar un contrato prometiendo que escribiría una novela cuando cumpliera los 18. Obviamente, no soy un bicho raro y no lo hice", comentó el realizador quien calificó de "conmovedor" el galardón otorgado por sus compañeros en el gremio.

"A todos los que quieren echar tierra sobre la tumba del cine, les digo: no tan rápido", declaró también al destacar el trabajo de los otros directores nominados: Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood"), Bong Joon-ho ("Parásite") y Taika Waititi ("Jojo Rabbit").

"1917" narra la aventura contrarreloj de dos soldados ingleses ─Schofield (George MacKay) y Blake (Dean Charles Chapman, quien participó en "Game of Thrones")─ durante la I Guerra Mundial. Su misión: llevar un mensaje más allá de las trincheras para evitar lo que puede convertirse en un terrible desastre. Filmada en su totalidad en un falso plano secuencia, la película de Mendes logra sumergir al espectador en pleno conflicto bélico. (Con información de AFP y Europa Press)