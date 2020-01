Por primera vez en su carrera, Antonio Banderas es nominado a "Mejor actor" en los Oscar 2020. | Fuente: Instagram

Las nominaciones a los Oscar 2020 se están llevando a cabo este lunes 13 de enero y ha generado mucha sorpresa entre los fanáticos. Antonio Banderas ha sido mencionado por primera vez en su carrera artística como “Mejor Actor” en la premiación.

Su papel en “Dolor y Gloria” de Pedro Almodóvar ha llevado al actor español a ser nominado, sin embargo, tendrá que competir con Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time… In Hollywood), Adam Driver (“Historia de un matrimonio”), Joaquin Phoenix (“Joker”) y Jonathan Pryce (“Two Popes”).

Por otro lado, este film no solo podría llevarse una estatuilla gracias a Antonio Banderas, también está nominada a “Mejor película internacional” donde “Parasite” y “Los miserables” están en la lista.

El film que lidera las nominaciones de los Premios Oscar 2020 es “Joker”, luego le sigue “The Irishman”, “Once Upon a Time… In Hollywood” y “1917” con 10 cada una.

Otra de las sorpresas es “Klaus”, cinta animada del español Sergio Pablos que consiguió un puesto en la premiación y competirá con “Cómo entrenar a tu dragón 2”, “I Lost My Body”, “Missing Link” y “Toy Story 4”.

Antonio Banderas recordó cómo tras ver "La piel que habito" en el TIFF de 2011, Pedro Almodóvar pudo sacar lo mejor de él:

"Por primera vez con público, de pronto me di cuenta de que Almodóvar había sido capaz de sacar de mi un personaje que no sabía ni que tenía. Y eso me hizo reflexionar mucho. Y una reflexión que tiene que ver con la humildad".



Además, añadió lo siguiente: "Y me prometí que, si volvíamos a trabajar juntos de nuevo, tendría que descender a un territorio donde pudiéramos trabajar de una forma distinta". El resultado fue “Dolor y Gloria” que cuenta con dos nominaciones a los Premios Oscar 2020 y espera llevarse las estatuillas.