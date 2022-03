Oscar 2022: todo sobre la gala, los nominados y los cambios de esta edición. | Fuente: AFP

Luego de conocerse la lista de los nominados a los premios más importantes del cine, los amantes y críticos del séptimo arte ya realizan sus apuestas y predicciones de las producciones cinematográficas con mayor probabilidad de llevarse una o más estatuillas doradas durante la ceremonia de los Oscar 2022.

Después de un año opacado por la pandemia, la Academia de Cine de Hollywood ha planteado nuevos cambios para que el evento no se asemeje a sus ediciones anteriores, teniendo en cuenta los bajones consecutivos de sintonía a nivel mundial. Sin embargo, esto no ha sido muy bien recibido por algunas personalidades de la industria. Te contamos todo lo que sabemos hasta la fecha.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ENTREGARÁN LOS OSCAR 2022?

La ceremonia de la edición 94 de los Premios Oscar, se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles el próximo 27 de marzo, un mes más tarde de la fecha habitual. La idea era evitar conflictos con la retransmisión de las pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en Pekín durante el mes de febrero.

La última gala de los Oscar se celebró el 26 de abril, una de sus fechas más tardías de la historia. El evento se realizó en la estación central de Los Ángeles (Union Station), con un guion muy criticado por su falta de ritmo y una escasa audiencia.

¿QUIÉNES SERÁN LAS PRESENTADORAS DE LOS OSCAR 2022?

Los Oscar 2022 contará con un trío de presentadoras, conformado por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. La gala que producirá Will Packer, estará dividida en tres actos de una hora, cada uno conducido por una presentadora.

La intención de los organizadores es la de hacer un espectáculo más ameno y ágil después de la ceremonia del año pasado, que registró mínimos históricos de audiencia con un formato reducido por la pandemia de la COVID-19 y un guion a cargo de Steven Soderbergh.

¿QUÉ NOVEDADES PODEMOS ESPERAR DE LA CEREMONIA?

La primera es que la Academia de Hollywood anunciará a los ganadores de 8 categorías antes del inicio de la ceremonia televisada, en un intento por aligerar la gala. Las categorías afectadas son mejor documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto, mejor corto animado y mejor banda sonora.

La segunda novedad es que, por primera vez en la historia, los Oscar abrirán su votación al público y reconocerán a la película más votada en Twitter, aunque no será un premio oficial como tal. La intención es atraer a la audiencia de 'blockbusters', como las franquicias de Marvel, DC Comics y Star Wars, sin necesidad de incluirlos en sus categorías generales, reservadas a filmes de autor o del circuito independiente.

Por otro lado, la Academia adelantó en que a partir de 2023 endurecerá el reglamento y volverá a exigir la proyección en cines para todas las películas aspirantes y el periodo de elegibilidad será de doce meses, es decir, de enero a diciembre, en lugar de los diez meses de esta edición, ya que la última ceremonia incluyó cintas estrenadas en los primeros meses del 2021.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER LOS OSCAR 2022?

Como en años anteriores, Latinoamérica podrá disfrutar de la transmisión de la ceremonia a través de TNT. Los mejores looks y momentos inolvidables de la alfombra roja podrá ser visto a través de E! Entertainment Television y sus redes sociales.

LOS NOMINADOS

Mejor película

Belfast

Coda

No mires arriba

Drive my car

Dune

El método Williams

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West Side Story

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

Kenneth Branagh por Belfast

Jane Campion por El poder del perro

Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car

Steven Spielberg por West Side Story

Mejor actor protagonista

Javier Bardem por Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Andrew Garfield por tick, tick… Boom!

Will Smith por El método Williams

Denzel Washington por Macbeth

Mejor actriz protagonista

Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman por La hija oscura

Penélope Cruz por Madres paralelas

Nicole Kidman por Being the Ricardos

Kristen Stewart por Spencer

Mejor actor secundario

Troy Kotsur por Coda

Ciarán Hinds por Belfast

Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

Jesse Plemons por El poder del perro

JK Simmons por Being the Ricardos

Mejor actriz secundaria

Jessie Buckley por La hija oscura

Ariana DeBose por West Side Story

Judi Dench por Belfast

Kirsten Dunst por El poder del perro

Aunjanue Ellis por El método Williams



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.