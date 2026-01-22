Oscar 2026: sigue en vivo el anuncio de los nominados a los premios de la Academia

Hace un minuto

Wicked: Por siempre y Pecadores dominan la shortlist

En diciembre de 2025, la Academia reveló la shortlist: la lista preliminar que reúne a las producciones que siguen en competencia por una nominación oficial en 12 de las categorías que se premiarán en marzo.

Hasta el momento, Wicked: Por siempre (Wicked: For Good) y Pecadores (Sinners) se perfilan como las grandes favoritas con ocho menciones cada una. Les siguen Frankenstein, con seis candidaturas preliminares; mientras que Una batalla tras otra, Sirât y F1 suman cinco menciones cada una.