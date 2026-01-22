Oscar 2026: sigue en vivo el anuncio de los nominados a los premios de la Academia

Wicked: Por siempre y Pecadores dominan la shortlist
En diciembre de 2025, la Academia reveló la shortlist: la lista preliminar que reúne a las producciones que siguen en competencia por una nominación oficial en 12 de las categorías que se premiarán en marzo.
Hasta el momento, Wicked: Por siempre (Wicked: For Good) y Pecadores (Sinners) se perfilan como las grandes favoritas con ocho menciones cada una. Les siguen Frankenstein, con seis candidaturas preliminares; mientras que Una batalla tras otra, Sirât y F1 suman cinco menciones cada una.
¡Bienvenidos a la cobertura de las nominaciones a los Premios Oscar 2026!
Llegó uno de los días más esperados por los cinéfilos de todo el mundo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revelará esta mañana la lista oficial de aspirantes en todas las categorías en competencia.
¿Quiénes lograrán acercarse a la estatuilla? ¿Habrá sorpresas entre los candidatos? RPP te acompaña en vivo con el minuto a minuto y todos los detalles de este anuncio.
