Oscar 2026: 'Wicked: Por siempre' y 'Pecadores' dominan la shortlist y se perfilan como las favoritas rumbo a la nominación

La Academia de Hollywood reveló la esperada shortlist con las películas que continúan en carrera hacia las nominaciones al Oscar 2026 en 12 de sus categorías.

La carrera hacia los Premios Oscar 2026 entra en una fase decisiva. Este martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la esperada shortlist, la lista preliminar que reúne a las películas que siguen en competencia por una nominación en 12 de las 24 categorías que se premiarán en marzo.

Esta selección incluye apartados clave como Mejor Película Internacional, Mejor Película Animada, Mejor Canción Original, Mejor Sonido y la nueva categoría de Mejor Casting, entre otras. En total, decenas de producciones continúan en carrera tras superar la primera gran valla en el camino.

Las favoritas de la shortlist

Hasta el momento, Wicked: Por siempre (Wicked: For Good) y Pecadores (Sinners) se perfilan como las grandes favoritas, con ocho menciones cada una dentro de la shortlist. Les siguen Frankenstein con seis, mientras que Una batalla tras otra (One Battle after Another), Sirât y F1: La película suman cinco menciones cada una.

Por su parte, Avatar: Fuego y cenizas (Avatar: Fire and Ash) y Marty Supreme aparecen con cuatro posibilidades de avanzar hacia la nominación final, mientras que otros títulos que también acumulan varias menciones son Sentimental Value, Train Dreams y Tron: Ares, entre otros.

¿Quiénes siguen en competencia por Mejor Película Internacional?

La categoría de Mejor Película Internacional vuelve a concentrar gran parte de la atención en esta etapa del proceso. En esta edición, la Academia recibió postulaciones de 86 países, entre ellas Kinra, de Marco Panatonic, la cinta elegida para representar al Perú en la carrera rumbo al Oscar.

Tras una primera evaluación, solo 15 películas lograron avanzar a la shortlist y continúan en competencia por alcanzar la codiciada nominación. La lista reúne producciones de distintas regiones del mundo y confirma la diversidad de miradas que marcan el cine contemporáneo.

Entre los títulos seleccionados figuran Belén (Argentina), The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Sound of Falling (Alemania), All That’s Left of You (Jordania), Sentimental Value (Noruega), No Other Choice (Corea del Sur), Sirât (España), Left-Handed Girl (Taiwán) y The Voice of Hind Rajab (Túnez), entre otras.

Entre las sorpresas de esta selección destaca The President’s Cake, la representante de Irak, que cuenta con talento peruano en su equipo técnico. El sonidista José Carlos Valencia forma parte de la producción, sumando así presencia nacional a una de las apuestas más comentadas de la categoría.

Shortlist de los Premios Oscar 2026

Mejor Cortometraje Animado

Autokar

Butterfly

Cardboard

Éiru

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Hurikán

I Died in Irpin

The Night Boots

Playing God

The Quinta's Ghost

Retirement Plan

The Shyness of Trees

Snow Bear

The Three Sisters

Autokar Butterfly Cardboard Éiru Forevergreen The Girl Who Cried Pearls Hurikán I Died in Irpin The Night Boots Playing God The Quinta's Ghost Retirement Plan The Shyness of Trees Snow Bear The Three Sisters Mejor Casting

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

he Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Sirât

Weapons

Wicked: For Good

Frankenstein Hamnet Marty Supreme One Battle After Another he Secret Agent Sentimental Value Sinners Sirât Weapons Wicked: For Good Mejor Fotografía

Ballad of a Small Player

Bugonia

Die My Love

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Sirât

Song Sung Blue

Sound of Falling

Train Dreams

Wicked: For Good

Ballad of a Small Player Bugonia Die My Love F1 Frankenstein Hamnet Marty Supreme Nouvelle Vague One Battle After Another Sentimental Value Sinners Sirât Song Sung Blue Sound of Falling Train Dreams Wicked: For Good Mejor Largometraje Documental

The Alabama Solution

Apocalypse in the Tropics

Coexistence, My Ass!

Come See Me in the Good Light

Cover-Up

Cutting Through Rocks

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody Against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow

The Perfect Neighbor

Seeds

2000 Meters to Andriivka

Yanuni

The Alabama Solution Apocalypse in the Tropics Coexistence, My Ass! Come See Me in the Good Light Cover-Up Cutting Through Rocks Folktales Holding Liat Mr. Nobody Against Putin Mistress Dispeller My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow The Perfect Neighbor Seeds 2000 Meters to Andriivka Yanuni Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

All the Walls Came Down

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Bad Hostage

Cashing Out

Chasing Time

Children No More: Were and Are Gone

Classroom 4

The Devil Is Busy

Heartbeat

Last Days on Lake Trinity

On Healing Land, Birds Perch

Perfectly a Strangeness

Rovina’s Choice

We Were the Scenery

All the Empty Rooms All the Walls Came Down Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud Bad Hostage Cashing Out Chasing Time Children No More: Were and Are Gone Classroom 4 The Devil Is Busy Heartbeat Last Days on Lake Trinity On Healing Land, Birds Perch Perfectly a Strangeness Rovina’s Choice We Were the Scenery Mejor Película Internacional

Belén (Argentina)

The Secret Agent (Brasil)

It Was Just an Accident (Francia)

Sound of Falling (Alemania)

Homebound (India)

The President’s Cake (Irak)

Kokuho (Japón)

All That’s Left of You (Jordania)

Sentimental Value (Noruega)

Palestine 36 (Palestina)

No Other Choice (Corea del Sur)

Sirât (España)

Late Shift (Suiza)

Left-Handed Girl (Taiwán)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Belén (Argentina) The Secret Agent (Brasil) It Was Just an Accident (Francia) Sound of Falling (Alemania) Homebound (India) The President’s Cake (Irak) Kokuho (Japón) All That’s Left of You (Jordania) Sentimental Value (Noruega) Palestine 36 (Palestina) No Other Choice (Corea del Sur) Sirât (España) Late Shift (Suiza) Left-Handed Girl (Taiwán) The Voice of Hind Rajab (Túnez) Mejor Cortometraje

Ado

Amarela

Beyond Silence

The Boy with White Skin

Butcher’s Stain

Butterfly on a Wheel

Dad’s Not Home

Extremist

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Pantyhose

The Pearl Comb

Rock, Paper, Scissors

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Ado Amarela Beyond Silence The Boy with White Skin Butcher’s Stain Butterfly on a Wheel Dad’s Not Home Extremist A Friend of Dorothy Jane Austen’s Period Drama Pantyhose The Pearl Comb Rock, Paper, Scissors The Singers Two People Exchanging Saliva Mejor Maquillaje y Peinado

The Alto Knights

Frankenstein

Kokuho

Marty Supreme

Nuremberg

One Battle After Another

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Wicked: For Good

The Alto Knights Frankenstein Kokuho Marty Supreme Nuremberg One Battle After Another Sinners The Smashing Machine The Ugly Stepsister Wicked: For Good Mejor Banda Sorona Original

Avatar: Fire and Ash

Bugonia

Captain America: Brave New World

Diane Warren: Relentless

F1

Frankenstein

Hamnet

Hedda

A House of Dynamite

Jay Kelly

Marty Supreme

Nuremberg

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Train Dreams

Tron: Ares

Truth and Treason

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Wicked: For Good

Avatar: Fire and Ash Bugonia Captain America: Brave New World Diane Warren: Relentless F1 Frankenstein Hamnet Hedda A House of Dynamite Jay Kelly Marty Supreme Nuremberg One Battle After Another Sinners Sirât Train Dreams Tron: Ares Truth and Treason Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery Wicked: For Good Mejor Canción Original

As Alive As You Need Me To Be – Tron: Ares

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Dream As One – Avatar: Fire and Ash

Drive – F1

Dying To Live – Billy Idol Should Be Dead

The Girl In The Bubble – Wicked: For Good

Golden – KPop Demon Hunters

Highest 2 Lowest – Highest 2 Lowest

I Lied To You – Sinners

Last Time (I Seen The Sun) – Sinners

No Place Like Home – Wicked: For Good

Our Love – The Ballad of Wallis Island

Salt Then Sour Then Sweet – Come See Me in the Good Light

Sweet Dreams Of Joy – Viva Verdi!

Train Dreams – Train Dreams

As Alive As You Need Me To Be – Tron: Ares Dear Me – Diane Warren: Relentless Dream As One – Avatar: Fire and Ash Drive – F1 Dying To Live – Billy Idol Should Be Dead The Girl In The Bubble – Wicked: For Good Golden – KPop Demon Hunters Highest 2 Lowest – Highest 2 Lowest I Lied To You – Sinners Last Time (I Seen The Sun) – Sinners No Place Like Home – Wicked: For Good Our Love – The Ballad of Wallis Island Salt Then Sour Then Sweet – Come See Me in the Good Light Sweet Dreams Of Joy – Viva Verdi! Train Dreams – Train Dreams Mejor Sonido

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Superman

Wicked: For Good

Avatar: Fire and Ash F1 Frankenstein Mission: Impossible – The Final Reckoning One Battle After Another Sinners Sirât Springsteen: Deliver Me from Nowhere Superman Wicked: For Good Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fire and Ash

The Electric State

F1

Frankenstein

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Superman

Tron: Ares

Wicked: For Good

¿Cuándo se anunciarán los nominados al Oscar 2026?

El camino hacia la gran noche de Hollywood ya tiene fechas clave. El proceso de votación de nominaciones se llevará a cabo entre el lunes 12 y el viernes 16 de enero de 2026, periodo en el que los miembros de la Academia definirán a los títulos que competirán oficialmente por la estatuilla.

El anuncio de los nominados se realizará el jueves 22 de enero de 2026, una jornada que marcará el inicio formal de la carrera final hacia los Oscar.

Finalmente, la edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, con una transmisión en vivo a través de ABC y llegada a más de 200 territorios alrededor del mundo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis