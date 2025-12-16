Últimas Noticias
Oscar 2026: 'Wicked: Por siempre' y 'Pecadores' dominan la shortlist y se perfilan como las favoritas rumbo a la nominación

La segunda parte de 'Wicked', protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, llegó a los cines un año después del estreno de la película original.
La segunda parte de 'Wicked', protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, llegó a los cines un año después del estreno de la película original. | Fuente: Universal Pictures
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La Academia de Hollywood reveló la esperada shortlist con las películas que continúan en carrera hacia las nominaciones al Oscar 2026 en 12 de sus categorías.

La carrera hacia los Premios Oscar 2026 entra en una fase decisiva. Este martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la esperada shortlist, la lista preliminar que reúne a las películas que siguen en competencia por una nominación en 12 de las 24 categorías que se premiarán en marzo.

Esta selección incluye apartados clave como Mejor Película Internacional, Mejor Película Animada, Mejor Canción Original, Mejor Sonido y la nueva categoría de Mejor Casting, entre otras. En total, decenas de producciones continúan en carrera tras superar la primera gran valla en el camino.

Las favoritas de la shortlist

Hasta el momento, Wicked: Por siempre (Wicked: For Good) y Pecadores (Sinners) se perfilan como las grandes favoritas, con ocho menciones cada una dentro de la shortlist. Les siguen Frankenstein con seis, mientras que Una batalla tras otra (One Battle after Another), Sirât y F1: La película suman cinco menciones cada una.

Por su parte, Avatar: Fuego y cenizas (Avatar: Fire and Ash) y Marty Supreme aparecen con cuatro posibilidades de avanzar hacia la nominación final, mientras que otros títulos que también acumulan varias menciones son Sentimental Value, Train Dreams y Tron: Ares, entre otros.

¿Quiénes siguen en competencia por Mejor Película Internacional?

La categoría de Mejor Película Internacional vuelve a concentrar gran parte de la atención en esta etapa del proceso. En esta edición, la Academia recibió postulaciones de 86 países, entre ellas Kinra, de Marco Panatonic, la cinta elegida para representar al Perú en la carrera rumbo al Oscar.

Tras una primera evaluación, solo 15 películas lograron avanzar a la shortlist y continúan en competencia por alcanzar la codiciada nominación. La lista reúne producciones de distintas regiones del mundo y confirma la diversidad de miradas que marcan el cine contemporáneo.

Entre los títulos seleccionados figuran Belén (Argentina), The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Sound of Falling (Alemania), All That’s Left of You (Jordania), Sentimental Value (Noruega), No Other Choice (Corea del Sur), Sirât (España), Left-Handed Girl (Taiwán) y The Voice of Hind Rajab (Túnez), entre otras.

Entre las sorpresas de esta selección destaca The President’s Cake, la representante de Irak, que cuenta con talento peruano en su equipo técnico. El sonidista José Carlos Valencia forma parte de la producción, sumando así presencia nacional a una de las apuestas más comentadas de la categoría.

Shortlist de los Premios Oscar 2026

  • Mejor Cortometraje Animado
    Autokar
    Butterfly
    Cardboard
    Éiru
    Forevergreen
    The Girl Who Cried Pearls
    Hurikán
    I Died in Irpin
    The Night Boots
    Playing God
    The Quinta's Ghost
    Retirement Plan
    The Shyness of Trees
    Snow Bear
    The Three Sisters
  • Mejor Casting
    Frankenstein
    Hamnet
    Marty Supreme
    One Battle After Another
    he Secret Agent
    Sentimental Value
    Sinners
    Sirât
    Weapons
    Wicked: For Good
  • Mejor Fotografía
    Ballad of a Small Player
    Bugonia
    Die My Love
    F1
    Frankenstein
    Hamnet
    Marty Supreme
    Nouvelle Vague
    One Battle After Another
    Sentimental Value
    Sinners
    Sirât
    Song Sung Blue
    Sound of Falling
    Train Dreams
    Wicked: For Good
  • Mejor Largometraje Documental
    The Alabama Solution
    Apocalypse in the Tropics
    Coexistence, My Ass!
    Come See Me in the Good Light
    Cover-Up
    Cutting Through Rocks
    Folktales
    Holding Liat
    Mr. Nobody Against Putin
    Mistress Dispeller
    My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
    The Perfect Neighbor
    Seeds
    2000 Meters to Andriivka
    Yanuni
  • Mejor Cortometraje Documental
    All the Empty Rooms
    All the Walls Came Down
    Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
    Bad Hostage
    Cashing Out
    Chasing Time
    Children No More: Were and Are Gone
    Classroom 4
    The Devil Is Busy
    Heartbeat
    Last Days on Lake Trinity
    On Healing Land, Birds Perch
    Perfectly a Strangeness
    Rovina’s Choice
    We Were the Scenery
  • Mejor Película Internacional
    Belén (Argentina)
    The Secret Agent (Brasil)
    It Was Just an Accident (Francia)
    Sound of Falling (Alemania)
    Homebound (India)
    The President’s Cake (Irak)
    Kokuho (Japón)
    All That’s Left of You (Jordania)
    Sentimental Value (Noruega)
    Palestine 36 (Palestina)
    No Other Choice (Corea del Sur)
    Sirât (España)
    Late Shift (Suiza)
    Left-Handed Girl (Taiwán)
    The Voice of Hind Rajab (Túnez)
  • Mejor Cortometraje
    Ado
    Amarela
    Beyond Silence
    The Boy with White Skin
    Butcher’s Stain
    Butterfly on a Wheel
    Dad’s Not Home
    Extremist
    A Friend of Dorothy
    Jane Austen’s Period Drama
    Pantyhose
    The Pearl Comb
    Rock, Paper, Scissors
    The Singers
    Two People Exchanging Saliva
  • Mejor Maquillaje y Peinado
    The Alto Knights
    Frankenstein
    Kokuho
    Marty Supreme
    Nuremberg
    One Battle After Another
    Sinners
    The Smashing Machine
    The Ugly Stepsister
    Wicked: For Good
  • Mejor Banda Sorona Original
    Avatar: Fire and Ash
    Bugonia
    Captain America: Brave New World
    Diane Warren: Relentless
    F1
    Frankenstein
    Hamnet
    Hedda
    A House of Dynamite
    Jay Kelly
    Marty Supreme
    Nuremberg
    One Battle After Another
    Sinners
    Sirât
    Train Dreams
    Tron: Ares
    Truth and Treason
    Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
    Wicked: For Good
  • Mejor Canción Original
    As Alive As You Need Me To Be – Tron: Ares
    Dear Me – Diane Warren: Relentless
    Dream As One – Avatar: Fire and Ash
    Drive – F1
    Dying To Live – Billy Idol Should Be Dead
    The Girl In The Bubble – Wicked: For Good
    Golden – KPop Demon Hunters
    Highest 2 Lowest – Highest 2 Lowest
    I Lied To You – Sinners
    Last Time (I Seen The Sun) – Sinners
    No Place Like Home – Wicked: For Good
    Our Love – The Ballad of Wallis Island
    Salt Then Sour Then Sweet – Come See Me in the Good Light
    Sweet Dreams Of Joy – Viva Verdi!
    Train Dreams – Train Dreams
  • Mejor Sonido
    Avatar: Fire and Ash
    F1
    Frankenstein
    Mission: Impossible – The Final Reckoning
    One Battle After Another
    Sinners
    Sirât
    Springsteen: Deliver Me from Nowhere
    Superman
    Wicked: For Good
  • Mejores Efectos Visuales
    Avatar: Fire and Ash
    The Electric State
    F1
    Frankenstein
    Jurassic World Rebirth
    The Lost Bus
    Sinners
    Superman
    Tron: Ares
    Wicked: For Good

¿Cuándo se anunciarán los nominados al Oscar 2026?

El camino hacia la gran noche de Hollywood ya tiene fechas clave. El proceso de votación de nominaciones se llevará a cabo entre el lunes 12 y el viernes 16 de enero de 2026, periodo en el que los miembros de la Academia definirán a los títulos que competirán oficialmente por la estatuilla.

El anuncio de los nominados se realizará el jueves 22 de enero de 2026, una jornada que marcará el inicio formal de la carrera final hacia los Oscar.

Finalmente, la edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, con una transmisión en vivo a través de ABC y llegada a más de 200 territorios alrededor del mundo.

