Oscar 2026: 'Wicked: Por siempre' y 'Pecadores' dominan la shortlist y se perfilan como las favoritas rumbo a la nominación

La carrera hacia los Premios Oscar 2026 entra en una fase decisiva. Este martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la esperada shortlist, la lista preliminar que reúne a las películas que siguen en competencia por una nominación en 12 de las 24 categorías que se premiarán en marzo.
Esta selección incluye apartados clave como Mejor Película Internacional, Mejor Película Animada, Mejor Canción Original, Mejor Sonido y la nueva categoría de Mejor Casting, entre otras. En total, decenas de producciones continúan en carrera tras superar la primera gran valla en el camino.
Las favoritas de la shortlist
Hasta el momento, Wicked: Por siempre (Wicked: For Good) y Pecadores (Sinners) se perfilan como las grandes favoritas, con ocho menciones cada una dentro de la shortlist. Les siguen Frankenstein con seis, mientras que Una batalla tras otra (One Battle after Another), Sirât y F1: La película suman cinco menciones cada una.
Por su parte, Avatar: Fuego y cenizas (Avatar: Fire and Ash) y Marty Supreme aparecen con cuatro posibilidades de avanzar hacia la nominación final, mientras que otros títulos que también acumulan varias menciones son Sentimental Value, Train Dreams y Tron: Ares, entre otros.
¿Quiénes siguen en competencia por Mejor Película Internacional?
La categoría de Mejor Película Internacional vuelve a concentrar gran parte de la atención en esta etapa del proceso. En esta edición, la Academia recibió postulaciones de 86 países, entre ellas Kinra, de Marco Panatonic, la cinta elegida para representar al Perú en la carrera rumbo al Oscar.
Tras una primera evaluación, solo 15 películas lograron avanzar a la shortlist y continúan en competencia por alcanzar la codiciada nominación. La lista reúne producciones de distintas regiones del mundo y confirma la diversidad de miradas que marcan el cine contemporáneo.
Entre los títulos seleccionados figuran Belén (Argentina), The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Sound of Falling (Alemania), All That’s Left of You (Jordania), Sentimental Value (Noruega), No Other Choice (Corea del Sur), Sirât (España), Left-Handed Girl (Taiwán) y The Voice of Hind Rajab (Túnez), entre otras.
Entre las sorpresas de esta selección destaca The President’s Cake, la representante de Irak, que cuenta con talento peruano en su equipo técnico. El sonidista José Carlos Valencia forma parte de la producción, sumando así presencia nacional a una de las apuestas más comentadas de la categoría.
Shortlist de los Premios Oscar 2026
- Mejor Cortometraje Animado
Autokar
Butterfly
Cardboard
Éiru
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Hurikán
I Died in Irpin
The Night Boots
Playing God
The Quinta's Ghost
Retirement Plan
The Shyness of Trees
Snow Bear
The Three Sisters
- Mejor Casting
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
he Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Sirât
Weapons
Wicked: For Good
- Mejor Fotografía
Ballad of a Small Player
Bugonia
Die My Love
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Nouvelle Vague
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Sirât
Song Sung Blue
Sound of Falling
Train Dreams
Wicked: For Good
- Mejor Largometraje Documental
The Alabama Solution
Apocalypse in the Tropics
Coexistence, My Ass!
Come See Me in the Good Light
Cover-Up
Cutting Through Rocks
Folktales
Holding Liat
Mr. Nobody Against Putin
Mistress Dispeller
My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
The Perfect Neighbor
Seeds
2000 Meters to Andriivka
Yanuni
- Mejor Cortometraje Documental
All the Empty Rooms
All the Walls Came Down
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Bad Hostage
Cashing Out
Chasing Time
Children No More: Were and Are Gone
Classroom 4
The Devil Is Busy
Heartbeat
Last Days on Lake Trinity
On Healing Land, Birds Perch
Perfectly a Strangeness
Rovina’s Choice
We Were the Scenery
- Mejor Película Internacional
Belén (Argentina)
The Secret Agent (Brasil)
It Was Just an Accident (Francia)
Sound of Falling (Alemania)
Homebound (India)
The President’s Cake (Irak)
Kokuho (Japón)
All That’s Left of You (Jordania)
Sentimental Value (Noruega)
Palestine 36 (Palestina)
No Other Choice (Corea del Sur)
Sirât (España)
Late Shift (Suiza)
Left-Handed Girl (Taiwán)
The Voice of Hind Rajab (Túnez)
- Mejor Cortometraje
Ado
Amarela
Beyond Silence
The Boy with White Skin
Butcher’s Stain
Butterfly on a Wheel
Dad’s Not Home
Extremist
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
Pantyhose
The Pearl Comb
Rock, Paper, Scissors
The Singers
Two People Exchanging Saliva
- Mejor Maquillaje y Peinado
The Alto Knights
Frankenstein
Kokuho
Marty Supreme
Nuremberg
One Battle After Another
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Wicked: For Good
- Mejor Banda Sorona Original
Avatar: Fire and Ash
Bugonia
Captain America: Brave New World
Diane Warren: Relentless
F1
Frankenstein
Hamnet
Hedda
A House of Dynamite
Jay Kelly
Marty Supreme
Nuremberg
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Train Dreams
Tron: Ares
Truth and Treason
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
Wicked: For Good
- Mejor Canción Original
As Alive As You Need Me To Be – Tron: Ares
Dear Me – Diane Warren: Relentless
Dream As One – Avatar: Fire and Ash
Drive – F1
Dying To Live – Billy Idol Should Be Dead
The Girl In The Bubble – Wicked: For Good
Golden – KPop Demon Hunters
Highest 2 Lowest – Highest 2 Lowest
I Lied To You – Sinners
Last Time (I Seen The Sun) – Sinners
No Place Like Home – Wicked: For Good
Our Love – The Ballad of Wallis Island
Salt Then Sour Then Sweet – Come See Me in the Good Light
Sweet Dreams Of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Train Dreams
- Mejor Sonido
Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
Mission: Impossible – The Final Reckoning
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Superman
Wicked: For Good
- Mejores Efectos Visuales
Avatar: Fire and Ash
The Electric State
F1
Frankenstein
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Superman
Tron: Ares
Wicked: For Good
¿Cuándo se anunciarán los nominados al Oscar 2026?
El camino hacia la gran noche de Hollywood ya tiene fechas clave. El proceso de votación de nominaciones se llevará a cabo entre el lunes 12 y el viernes 16 de enero de 2026, periodo en el que los miembros de la Academia definirán a los títulos que competirán oficialmente por la estatuilla.
El anuncio de los nominados se realizará el jueves 22 de enero de 2026, una jornada que marcará el inicio formal de la carrera final hacia los Oscar.
Finalmente, la edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, con una transmisión en vivo a través de ABC y llegada a más de 200 territorios alrededor del mundo.