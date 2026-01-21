José Jerí no respondió más preguntas de la prensa y se retiró.
El jefe de Estado indicó que es un "presidente sumamente dinámico"y que el 3 de enero cenó en el chifa de San Borja, mientras que el 9 de este mes acudió a almorzar nuevamente en dicho lugar.
José Jerí advirtió que en su celular hay información que es considerada secreto de Estado.
"Mañana mismo, o en los próximos días, voy a solicitar el procedimiento para el levantamiento de las comunicaciones", anunció el presidente.
El mandatario manifestó también que quiso pagar por los cuadros que llevó a Palacio de Gobierno desde esa tienda en calle Capón, pero que al final se los obsequiaron.
Jerí reitera lo mismo que señaló en la comisión de Fiscalización: sobre el momento en que discutía con alguien por teléfono, señaló que ese día se enteró que un video que grabó en el IPD no podía difundirse porque le indicaron que podría vulnerar la neutralidad electoral.
El presidente José Jerí inicia su conferencia de prensa para responder por las reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.
En la previa, el empresario chino Zhihua Yang, mediante un comunicado, "negó tajantemente" haber solicitado favores al presidente José Jerí y que este haya intercedido a su favor en procesos del Estado. Además, afirmó que ninguna de las reuniones se realizó "sin ningún tipo de coordinación previa".
Los parlamentarios señalaron las contradicciones en las que entró Jerí en sus declaraciones tras la revelación de estas reuniones. Incluso, el congresista Segundo Montalvo aseguró que el mandatario debe ser vacado del cargo.
Antes de dar paso a la participación de los miembros de la comisión, Jerí reconoció que la forma en que ingresó al establecimiento ha generado “suspicacia”; sin embargo, reiteró que "no le mintió al país”.
Asimismo, reiteró que existe intencionalidad detrás de la filtración de los videos de los encuentros con el empresario chino. “No ha habido contenido irregular en la reunión, mas sí una conversación circunstancial dentro de la cual se tocó el tema del Día de la Amistad Perú-China”, afirmó.
Durante la sesión, Jerí manifestó que se ha pretendido distorsionar “una actividad común” con “hechos irregulares e ilícitos”. “Soy tajante con ello, yo no le he mentido al país; yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena”, agregó.
El presidente José Jerí se presentó este miércoles en la Comisión de Fiscalización, donde respondió por las reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang y sus encuentros en Palacio de Gobierno con Jiwu Xiadong, otro hombre de negocios de esa nacionalidad que afronta una orden de arresto domiciliario.
