Oscar 2026: 'Las guerreras K-pop' va por la estatuilla tras ser nominada a mejor película animada

Con su nominación al Oscar 2026, Las guerreras K-pop confirma que su impacto va más allá del streaming y se consolida como una de las películas más comentadas de esta temporada de premios.

La sorpresa fue mínima, pero el impacto no. Las guerreras K-pop consiguió oficialmente su nominación al Oscar 2026 a mejor película animada, ratificando el fenómeno global que nació en Netflix y que hoy se posiciona como una de las propuestas más influyentes del cine animado reciente.

La película —cuyo título original es KPop Demon Hunters— competirá en una categoría especialmente reñida, junto a títulos como Arco, Demon Slayer, Elio, Little Amélie y Zootopia 2, otra de las grandes apuestas animadas de 2025 que destacó por su desempeño en la taquilla global.

La cinta animada cuenta con las voces de Donald Glover, Maya Erskine, Evan Peters, Sterling K. Brown y Frances Conroy, entre otros talentos.Fuente: Netflix

¿Qué premios ha ganado Las guerreras K-pop?

La nominación de la Academia llega como la confirmación de una racha ganadora. En las últimas semanas, Las guerreras K-pop se impuso en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro, donde obtuvo los premios a mejor película animada y mejor canción original por Golden, uno de los temas más escuchados del año.

Al recibir el Globo de Oro, la directora Maggie Kang destacó el alcance cultural del proyecto. “Agradecemos a quienes creyeron que una película tan profundamente arraigada en la cultura coreana podía conectar con una audiencia global”, señaló. Además, explicó que uno de los objetivos centrales fue construir personajes femeninos complejos y auténticos, alejados de los estereotipos tradicionales.

En la misma línea, el codirector Chris Appelhans subrayó el rol de la música en la historia. “La película es una carta de amor al poder de la música para conectarnos y recordarnos nuestra humanidad”, afirmó, agradeciendo también a los fans por el respaldo sostenido desde el estreno.

¿De qué trata Las guerreras K-pop?

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres superestrellas del K-pop que esconden un secreto: cuando no están llenando estadios, son cazadoras de demonios. Su doble vida se ve amenazada con la aparición de una misteriosa boy band que, en realidad, está compuesta por entidades sobrenaturales decididas a conquistar a sus seguidores.

La cinta animada rompió récords en Netflix al convertirse en la película original más vista de su catálogo.Fuente: Netflix

¿Cuándo es la ceremonia del Oscar 2026?

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La ceremonia será transmitida en vivo en Estados Unidos por ABC y, en Latinoamérica, podrá verse a través de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming, según el país.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis