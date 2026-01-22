Oscar 2026: 'Golden', de 'Las guerreras K-pop', nominada a Mejor Canción Original

El tema musical de la película animada Las guerreras K-pop entra en la carrera por el Oscar 2026 y se consolida como uno de los mayores éxitos musicales de la temporada de premios.

No solo conquistó las listas de música, también se instaló con fuerza en la temporada de premios. Golden, tema principal de la película animada Las guerreras K-pop, fue nominada este jueves al Oscar 2026 en la categoría Mejor Canción Original, confirmando el impacto cultural de una producción que ha dominado tanto el streaming como el consumo musical global.

La nominación marca varios hitos. HUNTR/X, el trío de jovencitas que interpreta la canción dentro de la historia, se convirtió en el primer grupo de K-pop ficticio nominado al Oscar, mientras que el género logra, por primera vez, una presencia explícita en la categoría de Mejor Canción Original, tanto en estética como en sonido.

La banda sonora de 'Las guerreras del K-pop' lideró el Billboard Global 200, algo inédito para un grupo ficticio.Fuente: Netflix

Favorita en la temporada de premios

Golden llega a los Oscar como una de las grandes favoritas, luego de haberse impuesto semanas atrás en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards en la misma categoría. Además, su nominación tiene un fuerte componente simbólico: Ejae, una de las compositoras del tema —junto a Mark Sonnenblick—, se convirtió en la primera mujer coreano-estadounidense en competir por este premio.

Semanas atrás, al recibir el Globo de Oro, Ejae compartió un testimonio personal sobre su camino en la industria. “Cuando era niña, trabajé incansablemente durante diez años con el sueño de convertirme en ídolo del K-pop, pero fui rechazada y me dijeron que mi voz no era suficiente. La música fue lo que me ayudó a seguir adelante”, expresó.

“Es un sueño hecho realidad formar parte de una canción que ayuda a otras personas, de todas las edades, a atravesar sus dificultades y aceptarse tal como son”, añadió. “Este premio es para quienes han visto puertas cerrarse. El rechazo es redirección. Nunca es tarde para brillar como naciste para hacerlo”.

Un triunfo que confirma el fenómeno

Más allá del reconocimiento de la industria, Golden se posicionó como uno de los temas más escuchados y comentados de 2025, destacando por su energía pop y su vínculo directo con el universo del K-pop que propone la película. La nominación al Oscar se suma a una racha ganadora para Las guerreras K-pop, que también ha sido reconocida en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro y compite con fuerza en los Premios Annie.

Las guerreras K-pop —título original KPop Demon Hunters— se convirtió en una de las películas originales más vistas en la historia de Netflix, liderando rankings de visualizaciones en decenas de países y consolidando su impacto entre audiencias jóvenes.

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres ídolos del K-pop que, cuando no están llenando estadios, esconden un gran secreto: son cazadoras de demonios. Su misión es proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales, un equilibrio que se pone a prueba con la aparición de una misteriosa boy band que, en realidad, está compuesta por demonios disfrazados.

La cinta animada rompió récords en Netflix al convertirse en la película original más vista de su catálogo.Fuente: Netflix

¿Cuándo es la ceremonia del Oscar 2026?

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La gala será transmitida en vivo en Estados Unidos por ABC y, en Latinoamérica, podrá verse a través de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming, según el país.

