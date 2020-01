PGA Awards 2020: Hora y canal para ver en vivo la premiación del cine y televisión

Los Producers Guild Awards 2020 se realizan este sábado. | Fuente: Instagram

La edición 31 de los Producers Guild Awards 2020 para premiar los mejores trabajos de producción del cine y la televisión se realizará este sábado 18 de enero. Esta ceremonia es la antesala de los Oscar 2020.

Los PGA 2020 son organizados por el Sindicato de Productores de América y es uno de los eventos más importantes, pues reconocen el trabajo de producción con la intención de honrar a los mejores profesionales.

PGA 2020: HORA Y CANAL PARA VER EN VIVO

Para ver en vivo la ceremonia de los PGA 2020, deberás conectarte a través de un dispositivo con internet, ya que esta ceremonia, considerada como un pronosticador de los Oscar 2020, no se transmitirá por televisión.

La alfombra roja y la premiación de los Producers Guild Awards 2020 se podrán ver en vivo a través de la señal de Entertainment Tonight, en la plataforma de streaming YouTube, así como en las redes sociales de Facebook y Twitter.

Este es el horario en el que se transmitirá la ceremonia según tu país:

Estados Unidos (hora del este): 6 p.m.

Perú: 6 p.m.

México: 6 p.m.

Colombia: 6 p.m.

Ecuador: 6 p.m.

Venezuela: 7 p.m.

Chile: 8 p.m.

Argentina: 8 p.m.

España: 12 a.m. del domingo 19

Los Producers Guild Awards tiene 8,200 miembros y, curiosamente, sus ganadores han coincidido con el Oscar a Mejor película en 21 de sus 30 años que se ha celebrado. Entre los ganadores están los productores de “The Shape of Water” en 2018 y “Green Book” en 2019.

Desde el 2009, los PGA ampliaron a 10 nominados sus nominados a Mejor película. Además, el Sindicato de Productores de América posee un sistema similar al de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para realizar su votación.

Esta es la lista de los productores nominados a Mejor Película:

"Joker": Todd Phillips y Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff

"Parasite": Kwak Sin Ae, Bong Joon Ho

"The Irishman": Jane Rosenthal y Robert De Niro, Emma Tillinger Koskoff y Martin Scorsese

"1917": Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne-Ann Tenggren, Callum McDougall

"Jojo Rabbit": Carthew Neal, Taika Waititi

"Knives Out": Rian Johnson, Ram Bergman

"Marriage Story": Noah Baumbach, David Heyman

"Once Upon a Time... In Hollywood": David Heyman, Shannon McIntosh, Quentin Tarantino

"Mujercitas": Amy Pascal

"Ford V. Ferrari": Peter Chernin y Jenno Topping, James Mangold