Melina León es la directora de "Canción sin nombre", cinta nominada a los Premios Goya 2022. | Fuente: AFP

Son días grises para la cinematografía peruana tras la muerte de Óscar Catacora, el cineasta puneño que el pasado 26 de noviembre falleció a los 34 años. Sin embargo, este lunes, los Premios Goya 2022 anunciaron que "Canción sin nombre", la ópera prima de Melina León, competirá por un galardón en la categoría de Mejor película iberoamericana. Un nominación que la directora dedicó al desaparecido director de "Wiñaypacha", según reveló a RPP Noticias.

"[Quisiera] mencionar que le hemos dedicado la nominación a Óscar Catacora. Hemos pasado un fin de semana desolador tras su partida. Lo mínimo era dedícarselo a él y [estamos] contentos de poder levantar el ánimo a la comunidad cinematográfica peruana que estaba en el piso", comentó León, quien pese a no haber conocido al joven director de cerca, pudo coincidir con él en un taller que dieron para el Ministerio de Cultura, junto con el cineasta trujillano Salomón Pérez.

"Los tres dimos el taller el año pasado. Ahí conversamos un poco. Por supuesto, encantada con él. Con una persona tan joven, jamás se nos hubiera ocurrido que era la última vez que nos íbamos a comunicar", manifestó la cineasta, cuya película, además de haber tentado la representación peruana en los Oscar 2019, suma otras nominaciones a festivales extranjeros, algunos premios y el aplauso de la crítica internacional.

Nuestro cine sigue destacando internacionalmente. El Perú será representado por “Canción sin nombre”, ópera prima de la directora Melina León, en la 36° edición de los Premios Goya. https://t.co/pNnksglTyV — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) November 29, 2021

Contra la prisión del éxito

Poco antes de las cinco de la mañana, Melina León ya estaba despierta, a la espera del anuncio de los Premios Goya 2022. "Pensaba esperar a que nuestra publicista nos avise, pero ya era lo mismo. Me desperté a esa hora y escuché la transmisión. Desde esa hora, he estado trabajando, compartiendo, organizando al equipo, preparándonos para la campaña y todo eso", dijo.

Al enterarse de que su primera película competiría en la ceremonia más importante de la industria del cine español, esperó todavía un poco para comunicarse con sus amigos y compartir con el equipo de la película un logro que el Perú no tenía desde que en el 2015 la cinta "Magallanes", de Salvador del Solar, fue nominada en la edición 30 de los Goya.

"Hace años que no estábamos nominados. Nos asienta divinamente [estar] al lado de un héroe del cine como Patricio Guzmán. Es fantástico, un honor enorme", manifestó la directora. "Canción sin nombre", precisamente, compite con "La cordillera de los sueños", de Patricio Guzmán (Chile); "Las siamesas", de Paula Hernández (Argentina) y "Los lobos", de Samuel Kishi (México).

¿Cómo maneja Melina León esta serie de reconocimientos en su carrera? "Trato de llevarlo con ligereza", confesó. "Feliz de tener la posibilidad de hacer lo que a uno le gusta, ya con eso es suficiente. Si uno cae en la prisión del éxito, no tiene ningún sentido todo lo que has organizado para ti. Simplemente, recuperar el sentido original de las cosas que uno hace".

El trabajo continúa

La nominación de "Canción sin nombre" a los Premios Goya 2022 viene acompañada de un arduo trabajo para conseguir mayor posicionamiento entre los más de mil miembros que conforman la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España que deciden los títulos ganadores.

"No es un jurado pequeño como los festivales, es una Academia bastante grande y hay que trabajar pidiéndole a los académicos que la vean. Ellos decidirán después su voto (...) Trabajamos con una publicista española. Es una combinación de prensa y relaciones públicas, sobre todo en España", contó la directora.

Mientras tanto, la estela de nominaciones y galardones de "Canción sin nombre" le ha abierto varias puertas a la cineasta peruana. El proyecto en el que ya se encuentra inmersa, escribiendo el guion, es una cinta en República Dominicana que aborda "el conflicto dominico-haitiano desde los ojos de una niña".

"Ese proyecto salió gracias a que un productor dominicano vio la película ['Canción sin nombre'] en Netflix y le gustó muchísimo, y pensó que a pesar de que no soy dominicana, podía entender lo que quería hacer", comentó.

Asimismo, tocan a su puerta ofertas de coproducción en Europa y Estados Unidos que todavía faltan concretar. "Pero ya solo el hecho de tener ese interés cambia mucho las cosas", opinó Melina León.

