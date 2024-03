Billie Eilish, Mark Ruffalo y otros famosos pidieron el alto al fuego en Gaza con un pin rojo en los Oscar 2024

The Zone of Interest, Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2024. | Fuente: AFP

La entrega de los Premios Oscar 2024 no estuvo excenta de la política. Billie Eilish y Mahershala Ali, Riz Ahmed y Mark Ruffalo aprovecharon la atención para pedir un alto el fuego en Gaza con un pin rojo en la solapa sobre el que se mostraba un corazón negro, mientras que otros mostraron directamente una bandera palestina en acto de protesta.



En la alfombra roja, Ramy Youssef, actor de la ganadora del Oscar Poor Things, explicó que el discreto broche representaba a los artistas en contra de la guerra y demandó un alto el fuego permanente. El pin, perteneciente al grupo Artists4Ceasefire, también abogaba por un aumento de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.



Durante su discurso de agradecimiento, Jonathan Glazer, director de la Mejor Película Internacional, The Zone of Interest, reflexionó sobre la deshumanización de las víctimas, abordando tanto la tragedia de los judíos fallecidos en campos de concentración nazi durante la II Guerra Mundial (tema de su película) como la de los palestinos e israelíes que perdieron la vida en el conflicto en Gaza.



"La película muestra que la deshumanización saca lo peor de nosotros y lo podemos comprobar con nuestro pasado y presente", dijo Glazer al recoger el Premio Oscar de manos del puertorriqueño Bad Bunny. "Ya sean las víctimas del ataque del 7 de octubre (Hamás) o de la ofensiva en curso contra Gaza, todas han sido víctimas de esta deshumanización", apuntó.

De izquierda a derecha: Billie Eilish, America Ferrera y Finneas en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024.Fuente: AFP

El primer Oscar para Ucrania y la invasión rusa

El conflicto en Ucrania y la invasión rusa también estuvieron presentes en la ceremonia de los Premios Oscar 2024 durante la entrega del premio al Mejor Documental para 20 Days in Mariupol, el primer filme ucraniano en llevarse un Oscar.



El director Mstyslav Chernov expresó que el objetivo de los documentalistas es asegurarse que la historia "se cuente tal como es". Además, pidió recordar a los "decenas de miles" de ucranianos muertos, detenidos y secuestrados por Rusia, desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022.

Detalle del pin que lució Billie Eilish en la entrega de los Premios Oscar 2024.Fuente: AFP

