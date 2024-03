Cillian Murphy ganó su primer Oscar a Mejor actor por su papel en 'Oppenheimer'

Cillian Murphy destacó con su actuación como J. Robert Oppenheimer​, y gracias a ello, se llevó su primer Oscar a Mejor Actor por Oppenheimer, película que se convirtió en una de las cintas favoritas en 2023 del director Christopher Nolan.

Antes de llegar a la película, el artista irlandés pasó por momentos difíciles en su trabajo por lo que pensó en dejar la actuación, sin embargo, una llamada de Nolan para formar parte de Batman lo cambió todo. Tras este éxito se puso en la piel de Tomás Shelby en Peaky Blinders durante seis temporadas.

Cabe resaltar que Cillian Murphy también ganó su primer Globo de Oro, en esa premiación, venció a Leonardo DiCaprio, nominado por Killers of the Flower Moon, Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin, Andrew Scott por All of Us Strangers y Barry Keoghan por Saltburn.

Mejor Actor en los Premios Oscar 2024

Bradley Cooper, por Maestro

Cillian Murphy, por Oppenheimer 🏆

Colman Domingo, por Rustin

Jeffrey Wright, por American Fiction

Paul Giamatti, por The Holdovers

¿Dónde ver Oppenheimer?

Peacock reveló que Oppenheimer está en streaming desde el 16 de febrero, es decir, los fanáticos ya pueden ver, desde su hogar, la trama de una de las historias más sorprendentes de todos los tiempos bajo la dirección de Christopher Nolan.

Es así como hará su debut en el streaming, luego de casi siete meses desde su estreno en la pantalla grande el último 20 de julio junto con la popular Barbie, siendo parte del fenómeno Barbenheimer. “Una de las mejores películas del siglo llegó a la transmisión”, fue el mensaje de Peacock que acompañó al poster en redes.

Desde su estreno, Oppenheimer viene recibiendo excelentes críticas de los medios y especialistas del cine que ya han catalogado el proyecto como “una de las mejores películas de la historia del cine”.

Oppenheimer es la tercera película más taquillera del 2023

De acuerdo con un ranking de Box Office Mojo, Oppenheimer es la tercera película más taquillera del 2023 solo por detrás de Barbie y Super Mario Bros. El largometraje ha logrado obtener 952 millones de dólares a nivel mundial, siendo la película histórica más taquillera.

Rotten Tomatoes, por su lado, colocó a la película un 93 % de aprobación. El sitio Metacritic colocó una puntuación de 88 sobre 100. Mientras que CinemaScore le otorgó una contundente ‘A’ de calificación.

