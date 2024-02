Quentin Tarantino volverá a trabajar con Brad Pitt en su próxima película, 'The Movie Critic'

El cineasta Quentin Tarantino y el actor Brad Pitt trabajarán juntos otra vez en lo que posiblemente sea la última película del director estadounidense. El proyecto titulado The Movie Critic, fue anunciado a través del medio The Hollywood Reporter.

Será la tercera vez que ambos compartan el mismo set. Su última colaboración fue en Once Upon a Time in Hollywood (2019), una película que le valió a Pitt el Oscar a mejor actor de reparto por su papel como Cliff Booth.

Anteriormente, el actor también participó en Inglourious Basterds (2009), donde interpretó al teniente Aldo Raine, líder de un grupo de soldados judíos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre el papel que Brad Pitt desempeñará en The Movie Critic, se sabe que el filme está basado en un guión escrito por Tarantino. La trama girará en torno a un crítico de cine de la década de los setenta.

¿Quién fue la inspiración de Quentin Tarantino para la historia del filme?

En mayo de 2023, Quentin Tarantino despejó las especulaciones sobre la inspiración de la película, asegurando que no se trata de la historia de la estadounidense Pauline Kael, una reconocida crítica de cine de la revista The New Yorker, sino de un hombre que escribía críticas para una revista dirigida a adultos.

Además, reveló que la historia estará ambientada en California en 1977, inspirada en sus experiencias adolescentes al entregar este tipo de publicaciones.

Cabe destacar que Tarantino había expresado su intención de retirarse después de dirigir diez películas. Entre las obras que forman parte de su recuento se encuentran éxitos como Pulp Fiction, Inglourious Basterds y Once Upon a Time in Hollywood. La saga Kill Bill se cuenta como una sola película en su lista.

