Paul Mescal es voceado para interpretar a joven James Bond en nueva película

James Bond todavía no tiene a un heredero confirmado para una próxima película, pues desde el retiro de Daniel Craig, quien hizo del agente 007 durante 15 años en cinco películas (2006-2021), aún no hay la confirmación de quien será el espía más famoso de la industria de Hollywood marcando un vacío entre los fanáticos del mítico personaje.

Asimismo, de acuerdo con un informe de The Daily Mail, los ejecutivos de James Bond estarían buscando a dos actores que interpreten el papel dejado por Craig. Es decir, una versión joven y otra más adulto del agente 007 marcando así una variación en toda la historia de la saga desde el estreno de la primera película con Sean Connery.

Por otro lado, según información lanzada por The Sun, el favorito de los dueños de James Bond para hacer del joven agente es el actor irlandés Paul Mescal, quien viene haciendo el papel de Lucius, el hijo de Máximo Décimo Meridio, en el rodaje de 'Gladiador 2', del director Ridley Scott.

A sus 27 años, Paul Mescal tomó notoriedad en Hollywood por su nominación a los premios Óscar en la categoría de mejor actor gracias a su protagónico de Calum en 'Aftersun' el 2022 lo que hizo que diversos cineastas se fijen en él por lo que su actuación como el nuevo James Bond no estaría fuera de la realidad.

¿Quiénes son los candidatos para interpretar a James Bond?

Uno de los favoritos para interpretar a James Bond es Aaron Taylor-Johnson. El actor de 33 años podría convertirse en el agente mayor al lado de Mescal; no obstante, todavía no se confirma su participación. Incluso en agosto, Taylor-Johnson había dicho que “no está en su camino” en este momento pensar en otro papel que no sea el de Kraven en la película 'Kraven: the hunter'.

Otro actor que suena con fuerza para hacer del agente 007 es Damson Idris quien, de acuerdo con información de The Daily Mail, se convirtió en “el último nombre en ser considerado como el próximo James Bond a mitad de año”.

Del mismo modo, se supo que Henry Cavill, recordado por su papel de Superman, también se sumó a la lista de actores que podría hacer el papel del agente.

Además, también figuran en carpeta lo nombres de James Norton y Rege-Jean Page, quienes protagonizaron las series Happy Valley y Bridgerton, respectivamente. Además, se mencionan a los actores: Richard Madden y Tom Hardy.

Christopher Nolan descarta, por ahora, dirigir James Bond

Christopher Nolan afirmó que, por ahora, no está interesado en dirigir una próxima película de James Bond, pese a los rumores que lo sindican como el director favorito de la industria.

Fue en una entrevista dada a Associated Press que el director de 'Oppenheimer' descartó, por el momento, dirigir el filme luego de la finalización de la huelga de actores y guionistas en Hollywood.

“Tristemente, no. Los rumores no son ciertos. Pero estoy muy emocionado de que la huelga haya terminado y todos volvamos a trabajar", fue la respuesta del cineasta de 53 años.