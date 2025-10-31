El tráiler oficial de 'Scream 7' revive la pesadilla: Sidney Prescott enfrenta de nuevo a Ghostface

Neve Campbell regresa a la icónica saga del asesino enmascarado en una nueva entrega que promete cerrar un ciclo.

Los amantes del terror recibieron una grata sorpresa este Halloween con el lanzamiento del tráiler oficial de Scream 7, una de de las producciones más esperadas del género.

La séptima entrega de la clásica franquicia Scream marca el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott, luego de su ausencia en la película anterior. Junto a ella, también retorna Courteney Cox, acompañada por un elenco que incluye a Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Joel McHale, Mckenna Grace y Mark Consuelos.

Una de las mayores sorpresas del tráiler es la reaparición de personajes que se creían muertos, interpretados por David Arquette, Matthew Lillard y Scott Foley, lo que ha generado gran expectativa entre los fanáticos.

Mira el tráiler oficial de 'Scream 7'

Neve Campbell vuelve a 'Scream' tras renunciar por bajo salario

Como se recuerda, Campbell había renunciado en junio del 2022 a la saga de Scream afirmando que no sería parte de la sexta entrega debido a que el salario que ofrecieron aquella vez "no igualaba el valor" que había aportado a la franquicia.

"Tristemente no estaré en la próxima película de Scream. Como mujer he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente en el caso de 'Scream'. Creo que la oferta que se me presentó no iguala el valor que he aportado a la franquicia", expresó la actriz en aquella oportunidad a través de un comunicado.

Sin embargo, ahora Neve Campbell regresa con el fin de destacar otra vez. "Para los increíbles fans de Scream, espero que estén tan emocionados como yo. Nos vemos en el set, Kevin Williamson", escribió en sus redes, con referencia al guionista.

El comentario económico del día Cómo celebrar las fiestas de finales de octubre Día de la Canción criolla y Halloween sin pasarnos de nuestro presupuesto? En octubre, celebraciones como el Día de la Canción Criolla y Halloween nos invitan a disfrutar con amigos y familia, pero también pueden representar un reto para nuestro bolsillo. Afortunadamente, con un poco de planificación, es posible participar en ambas fiestas sin descuidar el presupuesto. Leer más Compartir El comentario económico del día Share 00:00 · 00:00