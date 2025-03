Película 'Saw XI' habría sido cancelada tras paralizar su producción "hace casi un año"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Saw XI sería cancelada. De acuerdo con información de Bloody Disgusting, la película de terror y suspenso no avanzó con su producción "hace casi un año" debido a conflictos y peleas entre los productores del filme, que estaba pensado como una secuela del éxito de Saw X, estrenada en 2023.

En efecto, una fuente anónima del reconocido portal de películas del género de terror afirmó que el icónico villano Jigsaw ya no seguirá haciendo sus trampas sangrientas en la franquicia luego diez largometrajes y una recaudación de taquilla de más de mil millones de dólares en todo el mundo.

"(La película) está totalmente muerta (..) Está completamente acabado. Ya casi un año", se lee en el informe de Bloody Disgusting compartido por otros reconocidos medios internacionales como Comic Book, Gizmodo y Screen Rant.

A finales del 2023, Lionsgate, estudio oficial de la franquicia, confirmó que Saw XI tenía programado su estreno en cines para el 27 de setiembre de 2024. Posteriormente, la empresa retrasó el filme para el 26 de setiembre de 2025. No obstante, ahora la película estaría cancelando su lanzamiento.

La productora, además, anunció que Kevin Greutert (director de Saw X) sería el encargado del nuevo proyecto junto con los guionistas Patrick Melton y Marcus Dunstan. Asimismo, se reveló la vuelta del protagonista Tobin Bell con su personaje de John Kramer, así como el regreso de Shawnee Smith (Amanda Young) y Costas Mandylor (detective Mark Hoffman).

¿Por qué se estaría cancelando Saw XI?

Según corroboró Bloody Disgusting, la película Saw XI estaría cancelada luego de peleas y disconformidades entre los productores y realizadores del largometraje. "Todo se descontroló en enero de 2024, los productores empezaron a pelearse", expresa el medio.

Del mismo modo, se conoció que uno de los productores estaba "poniendo trabas" a la nueva película. "Nuestra fuente sugiere que Lionsgate no tenía a nadie que pudiera resolver el desacuerdo", acotó el portal.

Por otra parte, la misma fuente precisa que la franquicia de Saw podría optar por venderse en otro lugar pero que "probablemente volverá a empezar". Finalmente, Bloody Disgusting destaca que esta cancelación se da por "la avaricia y el ego" entre los productores.

"Tal como está, la serie aún tiene varios hilos argumentales pendientes por resolver. Con Saw XI prácticamente cancelada, también lo está la franquicia, privando a sus fans y creadores de un final digno. ¿Qué será de la serie después de esto?", concluye.

¿Cuál es el orden para ver Saw?

1. Saw (2004)

John Kramer descubre que padece de cáncer en la consulta del Doctor Gordon. John secuestra a la novia de Cecil, Amanda Young, y supera la prueba. Paul fallece y el detective Hoffman secuestra al doctor Gordon. John Kramer simula su muerte y da comienzo la primera prueba de la muerte.

2. Saw X (2023)

John Kramer viaja a México para operarse del cáncer que padece.

3. Saw II (2005)

John Kramer intenta suicidarse, pero no lo consigue.

4. Saw III (2006)

Amanda secuestra a Adam (Víctima en Saw). Mark Rodríguez fallece en las pruebas de la muerte de John Kramer. David Tapp descubre una prueba del doctor Gordon.

5. Saw IV (2007)

John Kramer y Jill Tuck esperan su primer hijo; ambos abren una clínica de rehabilitación. Origen de la marioneta de Jigsaw.

6. Saw V (2008)

El detective Hoffman imita los juegos de la muerte de John para vengarse del asesino de su hermana. John y el detective Hoffman secuestran a otro paciente de la clínica; John inculpa al doctor Gordon para despistar a un policía que sigue su pista: David Tapp.

7. Saw VI (2009)

Un drogadicto, Cecil, asalta la clínica y de un golpe provoca el aborto de Jill. John Kramer se enfrenta a la compañía aseguradora que se niega a pagar el tratamiento de cáncer.

8. Saw VII (2010)

Bobby Dagen escribe un libro sobre su supervivencia en los juegos de la muerte de John. Dagen triunfa con su libro y crea un conflicto con John Kramer. Hoffman salva la vida a Matt Gibson.

9. Saw VIII: Jigsaw (2017)

Logan Nelson usa la voz e ideas de John Kramer y sigue con los juegos de la muerte. Debido a un diagnóstico erróneo, John Kramer no sabe que padece cáncer. El médico del diagnóstico sobrevive y se convierte en cómplice.

10. Spiral (2021)

Ezekiel “Zeke” Banks se enteró del desenlace de Max Minghella.

