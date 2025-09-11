Últimas Noticias
'Shrek 5': Alfonso Obregón, voz latina del ogro verde, asegura que le quitaron el personaje

Alfonso Obregón fue la voz de Shrek en español para Latinoamérica, mientras que la versión original en inglés estuvo a cargo de Mike Myers.
Alfonso Obregón fue la voz de Shrek en español para Latinoamérica, mientras que la versión original en inglés estuvo a cargo de Mike Myers.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La quinta entrega de Shrek llegará a los cines en junio de 2027, tras varios retrasos. Aunque el elenco en inglés regresa, la versión latina sigue en duda.

El regreso de Shrek, Fiona y Burro a la pantalla grande todavía es muy muy lejano, mientras que la presencia de Alfonso Obregón como la voz latina del ogro verde parece cada vez más incierta. El propio actor de doblaje lo confirmó en sus redes sociales: “Si no hago la película, no pasa nada”.

Mientras Mike Myers ha sido la voz oficial de Shrek en inglés, Obregón —conocido también por su trabajo en Madagascar— ha interpretado al ogro en español para Latinoamérica. Por ello, los fans esperaban escucharlo nuevamente en Shrek 5, cuyo estreno está previsto para junio de 2027. Sin embargo, sus recientes declaraciones han generado preocupación entre los seguidores de la saga.

“Yo no dejé ningún personaje, es obvio que me lo quitaron y es obvio por qué”, escribió en sus redes sociales. “Mi postura es muy clara. Si DreamWorks o la empresa a cargo no me invita a platicar y no escucha mis condiciones, no hago la película y no pasa nada”.

Las condiciones de Alfonso Obregón

El tema no es nuevo. En agosto, durante una entrevista en el pódcast Aura Series, Obregón explicó que había puesto condiciones claras para continuar en el proyecto: “Yo tengo ciertas condiciones que si no me las dan, no hago la película”.

Entre sus pedidos, destacó el reconocimiento a su trabajo: “La gente no escucha a Mike Myers, escucha a Alfonso Obregón Inclán. Quiero que me anuncien como tal en Shrek. Además, es un súper éxito y merezco que me paguen”.

Asimismo, señaló que, tras el fallecimiento de Herman López en 2021 —director del doblaje latino de las primeras películas—, él debería ser quien dirija la nueva entrega: “No quiero que hagan porquerías con Shrek. Quiero dejarla wow, o no hago la película”.

Finalmente, cerró con un mensaje contundente: “Yo ya soy Shrek, ya estoy en la historia. Si no lo hago yo, la bronca será para el que lo haga. Ojalá me toque, porque es un personaje que amo. Pero si no, no pasa nada”.


La primera película de 'Shrek' se estrenó en 2001, con las voces de Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy y otras grandes estrellas.

La primera película de 'Shrek' se estrenó en 2001, con las voces de Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy y otras grandes estrellas.

¿En qué quedó la historia de Sherk?

Han pasado 14 años desde el lanzamiento de Shrek para siempre: El capítulo final (2010), una película que cerró un ciclo importante en la saga, donde Shrek enfrentaba una maldición de Rumpelstiltskin que lo llevaba a un universo paralelo. Tras ese desenace, DreamWorks ha disfrutado de varios éxitos, como Kung Fu Panda 4 y El Gato con Botas: El Último Deseo, películas que demostraron que la magia de sus franquicias sigue vigente.

Shrek 5 Alfonso Obregón

