'Chavín de Huántar' supera el millón y medio de espectadores y va por otro récord en la taquilla histórica peruana

La cinta dirigida por Diego de León se consolida como el gran fenómeno del cine nacional en 2025 y ya se ubica entre las cinco películas peruanas más vistas de todos los tiempos.

Si hay una película peruana que ha marcado la taquilla en 2025, esa es Chavín de Huántar: El rescate del siglo. Desde su estreno en octubre, la cinta dirigida por Diego de León no solo se convirtió en el título nacional más visto del año, sino que acaba de superar el millón y medio de espectadores, un hito que la acerca a desplazar a otra producción taquillera del cine peruano.

“Gracias, Perú”, escribió el productor Carlos Maguina en sus redes sociales al confirmar el nuevo logro. A ese mensaje se sumó Giovanni Arce, uno de los actores del elenco, quien destacó: “Gracias a todos los que han ido al cine a ver Chavín de Huántar, convirtiéndola en una de las cinco películas más taquilleras de la historia del Perú”.

Actualmente, Chavín de Huántar ocupa el quinto lugar en el ranking histórico de películas peruanas más vistas, y se encuentra cada vez más cerca de superar a la comedia A los 40, de Bruno Ascenzo, que acumuló 1.687 millones de espectadores en 2014.

El fenómeno de Chavín de Huántar

El camino de la película fue largo. Desde su concepción hasta el montaje final, la producción tomó siete años. El rodaje se realizó en una réplica construida como centro de entrenamiento para los comandos originales y en la Escuela Militar de Chorrillos, y concluyó en noviembre de 2024.

El primer gran indicador de su impacto llegó con el tráiler oficial, publicado el 28 de julio de 2025, que superó 1.8 millones de reproducciones en menos de una semana y alcanzó 3.7 millones de vistas en un mes, convirtiéndose en el tráiler más visto de una película peruana en YouTube.

La cinta se estrenó en cines el 30 de octubre de 2025 y convocó a más de 37 mil espectadores en su primer día, posicionándose como el segundo mejor estreno nacional del año, solo por detrás de Soltera, casada, viuda, divorciada 2, de Ani Alva Helfer, que alcanzó 43 mil asistentes.

Récords en la taquilla peruana

Con más de 1.5 millones de espectadores, Chavín de Huántar es la película peruana más vista de 2025, superando ampliamente a Soltera, casada, viuda, divorciada 2, que registró 732 mil asistentes tras su estreno en abril.

Además, es la segunda producción peruana de la década en superar el millón de espectadores, después de Soltera, casada, viuda, divorciada (2023), que alcanzó 1.034.768 entradas vendidas; y la primera en la década en rebasar el millón y medio.

Según el especialista en cine Maykoll Calderón, la cinta también se ubica entre las diez películas más vistas en el Perú en lo que va del año, compartiendo ese grupo con estrenos internacionales como Lilo y Stitch, Una película de Minecraft y Destino final: Lazos de sangre.

¿De qué trata Chavín de Huántar?

Inspirada en hechos reales, la cinta revive lo ocurrido el 17 de diciembre de 1996, cuando miembros del MRTA tomaron como rehenes a decenas de personas en la residencia del embajador de Japón.

Durante 126 días, el Perú contuvo la respiración hasta que un grupo de comandos ejecutó con éxito la Operación Chavín de Huántar, rescatando a los 72 rehenes.

Casi tres décadas después, la película rinde homenaje a quienes arriesgaron su vida por la libertad y la paz del país, y busca tender un puente entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, invitando a las nuevas generaciones a conocer y valorar su legado.

