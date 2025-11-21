Silent Hill tendrá nueva película, basada en uno de los mejores videojuegos de la saga: tráiler y fecha de estreno

La popular saga de videojuegos de terror psicológico Silent Hill tendrá una nueva adaptación cinematográfica. Se trata de Return to Silent Hill, que ya tiene fecha de estreno confirmada: 23 de enero, en Estados Unidos.

Esta será la tercera adaptación cinematográfica de la franquicia videojueguil de Konami, después de Silent Hill (2006) y Silent Hill: Revelation (2012).

Return to Silent Hill será dirigida por Christophe Gans, quien ya estuvo a cargo de la primera película de Silent Hill, considerada por fanáticos y críticos como una de las mejores adaptaciones cinematográficas de un videojuego en la historia.

El filme fue filmado en Alemania y Serbia, entre abril de 2023 y febrero de 2024, y contará en los roles protagonistas con Jeremy Irvine (como James Sunderland) y Hannah Emily Anderson (como Mary).



¿En qué videojuego está bajado Return to Silent Hill?

Return to Silent Hill estará basado en Silent Hill 2, considerado uno de los mejores videojuegos de la saga de terror psicológico de Konami, estrenado originalmente en 2001 para la consola PlayStation 2.

La trama se centra en James Sunderland, un viudo que viaja al pueblo de Silent Hill tras recibir una carta de su difunta esposa.

