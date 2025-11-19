Keanu Reeves manda carta al FBI por recuperar su reloj Rolex usado en 'John Wick': "Profunda gratitud"

Keanu Reeves estuvo en la película 'Ballerina', protagonizada por Ana de Armas. | Fuente: Lionsgate

Keanu Reeves agradeció al FBI por recuperar sus relojes

Keanu Reeves envió una sorpresiva carta de agradecimiento al FBI por lograr recuperar sus seis relojes valorizados en aproximadamente 125 mil dólares y los cuales fueron identificados por el mismo protagonista de Matrix al ver una serie de fotografías.

En su comunicado, escrito a mano por el propio Reeves, el actor ofrece su “profunda gratitud y aprecio” a todas las autoridades involucrados en la recuperación de sus objetos incluyendo al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles, la Oficina del Agregado Legal del FBI en Santiago de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Chile (Procuraduría Nacional de Chile).

“Muchas gracias por todo su esfuerzo, dedicación, profesionalismo y cooperación transfronteriza. Un cordial saludo, Keanu”, concluyó el manuscrito del actor compartido por el propio FBI.

Por otro lado, fuentes de Los Ángeles Times precisaron que la policía chilena pudo recuperar un teléfono celular donde había fotos “del submarino de John Wick, un arma y la licencia de conducir del actor, lo que sugiere que fue tomada durante el robo”.

Director de 'John Wick' confirma quinta película de la saga

El director Chad Stahelski confirmó la realización de John Wick 5, la esperada película de la icónica saga de crimen y acción protagonizada por Keanue Reeves.

En una entrevista con la revista Empire, el cineasta de 56 años explicó que la quinta película de John Wick será relatada en una historia “completamente nueva” y alejada de su experiencia en la cuarta película con la denominada Mesa Suprema.

"La saga de John Wick estaba prácticamente terminada. Así que la única manera de hacer un quinto episodio es tener una nueva historia que involucre a John Wick. No es una continuación, con la Mesa Alta. John lidió con su dolor. Será muy diferente, y todos verán el tráiler y dirán: ‘¡Caramba! ¡Tengo que verlo!’”, declaró Stahelski en mayo de este año.

Hasta el momento, solo Reeves está confirmado para la nueva película. La saga contó con diversas celebridades a lo largo de sus cuatro películas como Bill Skarsgård, Ian McShane, Laurence Fishburne, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Bridget Moynahan, Willem Dafoe, Ruby Rose, Halle Berry, entre otros.