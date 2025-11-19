Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Keanu Reeves manda carta al FBI por recuperar su reloj Rolex usado en 'John Wick': "Profunda gratitud"

El actor Keanu Reeves sufrió el robo de sus pertenencias dentro de su casa el 2023.
El actor Keanu Reeves sufrió el robo de sus pertenencias dentro de su casa el 2023. | Fuente: Summit Entertainment
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Al igual que la trama de 'John Wick', el actor Keanu Reeves sufrió el robo de su casa el 2023. Dos años más tarde, la policía encontró seis de sus relojes en Chile.

Keanu Reeves sigue demostrando su sencillez incluso en situaciones no tan agradables. ¿Qué pasó? Resulta que la estrella de cine de acción mandó una sorpresiva carta al Buró Federal de Investigaciones (FBI) mostrando su “profunda gratitud” por encontrar en Chile sus seis relojes robados dentro de una de sus casas en Estados Unidos el 2023.

Según informó el FBI, de acuerdo con un informe publicado por Los Ángeles Times, el actor de 61 años fue víctima de una banda de ladrones chilena, quienes se llevaron “artículos por valor de millones de dólares” entre los que había seis relojes, donde uno de ellos fue usado en el set de la saga de John Wick con una inscripción en la parte posterior.

Es así como investigadores en Chile comenzaron a seguir, a inicios d este 2025, a una de las bandas en la ciudad de Santiago que realizaban estos robos en las residenciales de celebridades en Estados Unidos.

“En una operación conjunta entre el FBI y la policía chilena, las autoridades ejecutaron órdenes de registro en las casas de presuntos miembros de la banda de ladrones y recuperaron bienes pertenecientes a (Keanu) Reeves y a otra persona”, se lee.

Keanu Reeves estuvo en la película 'Ballerina', protagonizada por Ana de Armas.
Keanu Reeves estuvo en la película 'Ballerina', protagonizada por Ana de Armas. | Fuente: Lionsgate

Keanu Reeves agradeció al FBI por recuperar sus relojes

Keanu Reeves envió una sorpresiva carta de agradecimiento al FBI por lograr recuperar sus seis relojes valorizados en aproximadamente 125 mil dólares y los cuales fueron identificados por el mismo protagonista de Matrix al ver una serie de fotografías.

En su comunicado, escrito a mano por el propio Reeves, el actor ofrece su “profunda gratitud y aprecio” a todas las autoridades involucrados en la recuperación de sus objetos incluyendo al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles, la Oficina del Agregado Legal del FBI en Santiago de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Chile (Procuraduría Nacional de Chile).

“Muchas gracias por todo su esfuerzo, dedicación, profesionalismo y cooperación transfronteriza. Un cordial saludo, Keanu”, concluyó el manuscrito del actor compartido por el propio FBI.

Por otro lado, fuentes de Los Ángeles Times precisaron que la policía chilena pudo recuperar un teléfono celular donde había fotos “del submarino de John Wick, un arma y la licencia de conducir del actor, lo que sugiere que fue tomada durante el robo”.

Director de 'John Wick' confirma quinta película de la saga

El director Chad Stahelski confirmó la realización de John Wick 5, la esperada película de la icónica saga de crimen y acción protagonizada por Keanue Reeves.

En una entrevista con la revista Empire, el cineasta de 56 años explicó que la quinta película de John Wick será relatada en una historia “completamente nueva” y alejada de su experiencia en la cuarta película con la denominada Mesa Suprema.

"La saga de John Wick estaba prácticamente terminada. Así que la única manera de hacer un quinto episodio es tener una nueva historia que involucre a John Wick. No es una continuación, con la Mesa Alta. John lidió con su dolor. Será muy diferente, y todos verán el tráiler y dirán: ‘¡Caramba! ¡Tengo que verlo!’”, declaró Stahelski en mayo de este año.

Hasta el momento, solo Reeves está confirmado para la nueva película. La saga contó con diversas celebridades a lo largo de sus cuatro películas como Bill Skarsgård, Ian McShane, Laurence Fishburne, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Bridget Moynahan, Willem Dafoe, Ruby Rose, Halle Berry, entre otros.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Keanu Reeves John Wick Chile FBI

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA