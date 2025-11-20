Ricardo Mendoza y Jorge Luna estrenan primer documental sobre su histórico debut en el Madison Square Garden

La popular dupla de comedia integrada por Jorge Luna y Ricardo Mendoza estrenará en cines su primera producción documental, un largometraje que repasa la preparación y el detrás de cámaras de su show en el Madison Square Garden, uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

El filme reconstruye la jornada en la que los peruanos se convirtieron en los primeros comediantes hispanohablantes en llenar el icónico recinto neoyorquino. A través de imágenes inéditas, se muestra cómo vivieron la previa del espectáculo, los contratiempos logísticos y la presión de encabezar un evento sin precedentes para el stand-up regional.

Momentos íntimos y anécdotas inesperadas

La producción también revela situaciones que quedaron fuera del escenario: desde problemas de transporte en la recta final hasta incidentes curiosos ocurridos tras bambalinas. Asimismo, presenta pasajes familiares que exponen el lado más humano de Luna y Mendoza, destacando el apoyo emocional de sus padres.

¿Cuándo se estrena en cines en Perú?

El documental se proyectará solo en Cineplanet este jueves 20 de noviembre. La cinta busca mostrar el alcance internacional del proyecto creado en YouTube y cómo este escaló hasta convertirse en un fenómeno que alcanzó uno de los recintos más codiciados del entretenimiento mundial.

¿Qué es el Madison Square Garden?

El Madison Square Garden -conocido como The Garden- es un famoso recinto multiusos ubicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Ha sido sede de una amplia variedad de eventos deportivos, conciertos y espectáculos de entretenimiento.