Revelan la causa de muerte de la influencer brasileña Bárbara Jankavski, conocida como la 'Barbie humana'

Hace un mes, la muerte de la creadora de contenido brasileña Bárbara Jankavski Marquez, conocida como la 'Barbie humana', sorprendió a sus seguidores y despertó dudas sobre las causas de su deceso. De acuerdo con el medio G1, la influencer de 31 años se había sometido a 27 cirugías para parecerse a la famosa muñeca de Mattel y fue encontrada sin vida en la casa de un abogado en Sao Paulo.

Circunstancias del hallazgo

En aquel momento, varios medios informaron que Bárbara había sido contratada para "servicios sexuales" por un hombre, quien alertó a las autoridades al notar que no se movía. Además, se indicó que ambos habrían consumido sustancias ilícitas y que posteriormente ella se habría quedado dormida.

Autopsia de la 'Barbie humana': resultados revelan causa de la muerte

Recientemente, el Instituto Médico Legal de Brasil informó que la causa de la muerte fue un infarto derivado de una sobredosis de cocaína. Los exámenes toxicológicos confirmaron la presencia de drogas en su organismo, por lo que las autoridades descartaron que se tratara de un fallecimiento natural por enfermedad o de algún tipo de agresión.

Lesiones compatibles con accidente

Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Bárbara semidesnuda y con lesiones en un ojo y en la espalda. Según el medio, una testigo señaló que la influencer había resbalado y caído. Tras la investigación, los peritos concluyeron que las heridas eran consistentes con una caída accidental y no con violencia física.

Familia de 'Barbie humana' solicita investigación adicional

A pesar de los resultados oficiales, la familia de la ‘Barbie humana’ insiste en que se investigue su muerte como un posible asesinato. Por el momento, según el informe, el expediente sigue abierto y la Secretaría de Seguridad de Brasil aseguró que "otras diligencias siguen en curso para la conclusión del sumario policial".

Identificación del acompañante de la 'Barbie humana'



El hombre que estaba con Bárbara Jankavski Marquez fue identificado como Renato De Vitto, un reconocido abogado brasileño. Durante el interrogatorio, admitió que contrató a la influencer para pasar la noche. Tras el incidente, De Vitto se apartó temporalmente de la Defensoría Pública, donde trabaja, debido a estrés postraumático.