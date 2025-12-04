Últimas Noticias
'Camp Rock 3' se estrenará el 2026: Disney revela el primer avance con los Jonas Brothers

'Camp Rock 3' reveló su primer avance con el regreso de los Jonas Brothers. | Fuente: Instagram (disneyplus)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Están de regreso! Nick, Kevin y Joe Jonas vuelven al popular campamento de verano junto con una nueva generación de campistas. Mira el primer adelanto de 'Camp Rock 3'.

Camp Rock 3 ya lanzó su primer avance. Disney compartió este jueves el primer adelanto de la tercera película de la franquicia protagonizada por Kevin, Joe y Nick Jonas, quienes regresan con sus personajes de los hermanos Gray para una nueva historia llena de música, coreografías y mucha diversión.

Con el sonido de la canción Wouldn't Change a Thing (de Camp Rock 2), el adelanto inicia con una canoa muy parecida a la que usó Shane (Joe Jonas) para cantarle a Mitchie Torres (Demi Lovato) en la primera entrega.

"Soy Shane. ¿Quieres dar una vuelta en canoa más tarde?", expresa Joe. "No me lo perdería", se escucha como una cálida respuesta de Mitchie. En seguida, se ve un grupo de cabañas pertenecientes al campamento Dining Hall, así como el bus que trae a los campistas y unas tres guitarras.

"Aquí es donde Connect 3 se conectó. Nos encantaba este lugar. Tu música tiene que reflejar quién eres de verdad. Tienes que mostrar cómo te sientes o no significa nada", se oye en la voz de Joe Jonas.

Es así como los Jonas Brothers hacen su aparición en el campamento marcando el regreso oficial de Camp Rock.

"Música, amistad, recuerdos", expresa Nick. "Volvimos. Exactamente donde tenemos que estar", señala Joe. "Sigue sin haber casita para pájaros", replica Kevin.

Eso no es todo. El avance también muestra brevemente a los nuevos actores que estarán en el largometraje acompañando a los Jonas Brothers. Finalmente, el video revela la fecha de estreno en Disney para el verano de 2026 en Estados Unidos.

Demi Lovato estará en la producción de la nueva película de Camp Rock. | Fuente: Instagram (camprockmovie)

¿Cuándo y dónde se estrenará Camp Rock 3?

Por el momento, se sabe que Camp Rock 3 se estrenará en el verano de 2026 en Estados Unidos. Es decir, entre el 21 de junio y el 22 de setiembre. Por su parte, Disney reveló que la película se emitirá tanto en Disney Channel como en Disney Plus anunciando el inicio del rodaje. “¡Estamos de vuelta! Camp Rock 3 ya está en producción”, se lee en el post del video compartido en setiembre.

¿De qué tratará Camp Rock 3?

La nueva película Camp Rock 3 será la secuela de Camp Rock 2: The Final Jam (2010) y Camp Rock (2008) siguiendo la temática de comedia adolescente y género musical de sus dos antecesoras.

“La historia retoma cuando Connect 3 pierde su actuación como teloneros de una importante gira de reunión y regresa a su querido Camp Rock para descubrir la próxima gran promesa. Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, la tensión aumenta y las amistades se ponen a prueba, lo que da lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances. Los nuevos campistas de Camp Rock incluyen a la audaz y decidida Sage (Liamani Segura) y a su tranquilo hermano Desi (Hudson Stone); la prodigio del violonchelo Rosie (Lumi Pollack); el baterista con su propio ritmo Cliff (Casey Trotter); la reina de la coreografía Callie (Brooklynn Pitts); la intimidante influencer Madison (Ava Jean); y el chico malo del campamento Fletch (Malachi Barton)”, se lee en la sinopsis oficial.

Kevin, Joe y Nick Jonas serán los protagonistas de la nueva película Camp Rock. | Fuente: Instagram (camprockmovie)

¿Quién es quién en el reparto de Camp Rock 3?

Disney dio a conocer al reparto de la película Camp Rock 3.

  • Joe Jonas como Shane Gray.
  • Nick Jonas como Nate Gray. 
  • Kevin Jonas como Jason Gray.
  • María Canals-Barrera como Connie Torres. 
  • Liamani Segura como Sage 
  • Hudson Stone como Desi.
  • Lumi Pollack como Rosie. 
  • Malachi Barton como Fletch. 
  • Casey Trotter como Cliff. 
  • Brooklynn Pitts como Callie. 
  • Ava Jean como Madison. 
  • Sherry Cola como Lark. 

¿Quién está en la dirección y producción de Camp Rock 3?

La película Camp Rock 3 será dirigida por Verónica Rodríguez (La Pijamada). El guion es escrito por Eydie Faye (La Pijamada). Además, la película es producida por Disney Branded Televisión. 

La coreografía estará a cargo de Jamal Sims. Mientras que Tim Federle (High School Musical: el musical: la serie) será productor ejecutivo junto a: Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh.

Disney reveló al elenco de su nueva película Camp Rock 3.

Disney reveló al elenco de su nueva película Camp Rock 3.Fuente: Instagram (disneyplus)

Películas de Camp Rock entre las mejores de Disney

Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010) se encuentran entre las 10 mejores películas originales de Disney Channel de todos los tiempos y fueron el estreno de cine por cable número 1 en sus años de estreno, según Nielsen y Disney.

"Camp Rock es una parte importante del legado de las películas originales de Disney Channel, con música inolvidable, una narrativa vibrante y personajes que perduran en el corazón de los fans hasta el día de hoy”, declaró Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.

Es así como el talento musical demostrado en la popular franquicia de Disney continúa impregnando la cultura pop luego de más de 15 años después de estrenar la primera película.

"Revivir (la franquicia) con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento clave, y estamos ansiosos por presentar este mundo a una nueva generación", señaló el ejecutivo de la compañía. ¿Camp Rock 3 será un nuevo éxito para Disney? Veremos.

