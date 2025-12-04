'Camp Rock 3' se estrenará el 2026: Disney revela el primer avance con los Jonas Brothers

Camp Rock 3 ya lanzó su primer avance. Disney compartió este jueves el primer adelanto de la tercera película de la franquicia protagonizada por Kevin, Joe y Nick Jonas, quienes regresan con sus personajes de los hermanos Gray para una nueva historia llena de música, coreografías y mucha diversión.

Con el sonido de la canción Wouldn't Change a Thing (de Camp Rock 2), el adelanto inicia con una canoa muy parecida a la que usó Shane (Joe Jonas) para cantarle a Mitchie Torres (Demi Lovato) en la primera entrega.

"Soy Shane. ¿Quieres dar una vuelta en canoa más tarde?", expresa Joe. "No me lo perdería", se escucha como una cálida respuesta de Mitchie. En seguida, se ve un grupo de cabañas pertenecientes al campamento Dining Hall, así como el bus que trae a los campistas y unas tres guitarras.

"Aquí es donde Connect 3 se conectó. Nos encantaba este lugar. Tu música tiene que reflejar quién eres de verdad. Tienes que mostrar cómo te sientes o no significa nada", se oye en la voz de Joe Jonas.

Es así como los Jonas Brothers hacen su aparición en el campamento marcando el regreso oficial de Camp Rock.

"Música, amistad, recuerdos", expresa Nick. "Volvimos. Exactamente donde tenemos que estar", señala Joe. "Sigue sin haber casita para pájaros", replica Kevin.

Eso no es todo. El avance también muestra brevemente a los nuevos actores que estarán en el largometraje acompañando a los Jonas Brothers. Finalmente, el video revela la fecha de estreno en Disney para el verano de 2026 en Estados Unidos.