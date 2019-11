La nueva entrega de "Spider-Man: Un nuevo universo" ya tiene fecha de estreno. | Fuente: Sony

Tras ganar el Oscar a la mejor película de animación, hubiera sido extraño que "Spider-Man: Un nuevo universo" no tuviera una continuación. Sony, que empezó a trabajar en su secuela incluso antes de que la primera entrega se estrenara, confirmó la fecha de regreso del 'Spiderverso': el 8 de abril de 2022.

De acuerdo al portal Variety, la nueva entrega contará Joaquim Dos Santos a la cabeza, quien es ya experto en dirigir cintas de animación de superhéroes para DC. Junto a él estará Dave Callaham, guionista de "Wonder Woman 1984", cuyo cometido será escribir una nueva aventura que continúe las andanzas de Miles Morales.

Se espera que gran parte del elenco que participó en la primera entrega retomen sus papeles. Shameik Moore volverá a interpretar a la versión más joven de Spider-Man; mientras que Jake Johnson prestará su voz a Peter Parker, la versión adulta del personaje.

"Spider-Man: Un nuevo universo" narra la historia de Miles Morales, un joven de secundaria que se convierte en el nuevo Spider-Man. Además, aparecen nuevos personajes bajo el manto del superhéroe como Gwen Stacy, Peni Parker, Spider-Man Noir y Spider-Ham, quienes llegan de realidades alternas.

Con un presupuesto de US$ 90 millones, "Spider-Man: Un nuevo universo" consiguió batir las expectativas de taquilla al recaudar US$ 380 millones en todo el mundo. Además del éxito económico, el filme logró dar a Sony su primer Oscar por una cinta de animación en más de diez años, algo que no ocurría desde "Reyes de las olas". (Europa Press)