"Black Panther", "Avengers: Infinity War" y "Spider-Man: Un nuevo universo" son las tres películas basadas en superhérores que fueron nominadas a los Premios Oscar 2019.

La gran sorpresa fue la cinta "Black Panther" de Marvel Studios, la cual es candidata en la categoría a Mejor Película con "Blackkklansman", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Roma", "A Star is born" y "Vice".

Asimismo, la película del rey de Wakanda está nominada a otras seis categoría: Mejor Canción original, Mejor Diseño de producción, Mejor Guión original, Mejor Edición de sonido, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Diseño de Vestuario.

Por otro lado, "Avengers: Infinity War" consiguió solo una nominación a "Mejores Efectos Visuales". Mientras que "Spider-Man: Un nuevo universo" compite en la categoría a "Mejor Película Animada" con "Increibles 2", "Mirai" y "Ralph Breaks the Internet".

Precisamente, la cinta "Increibles 2" que pertenece a Disney, pero no al universo de Marvel, también es una película de superhéroes que está nominada a Mejor Película Animada.



"ROMA", LA GRAN SORPRESA DE LOS OSCAR 2019

"Roma" es la primera cinta de Netflix en ser nominada a Mejor Película en los Premios Oscar, los galardones más importantes del cine a nivel mundial. Además, la cinta de Alfonso Cuarón competirá también como Mejor Película.

Entre las películas contra las que competirá "Roma" son "Black Panther" "El infiltrado del Kukluxclan", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "A Star is Born" y "Vice".

Asimismo, la representante latinoamericana competirá en los Oscar 2019 con "Capernaum (Líbano), "Cold war" (Polonia), "Never look away" (Alemania) y "Shoplifters" (Japón).

La película, ganadora del León de Oro en Venencia y recién galardonada con dos Globos de Oro como Mejor Película Extranjera y Mejor Dirección, nominada a los Bafta y a los Oscar, entre otro centenar de reconocimientos, está disponible en la plataforma de pago desde el pasado 14 de diciembre.