La nueva película de 'Street Fighter' presenta su primer teaser y confirma elenco completo

La esperada adaptación cinematográfica de Street Fighter dio un paso decisivo este jueves al lanzar su primer teaser oficial, despertando la emoción de los fanáticos del clásico videojuego de peleas.

La cinta, que llegará a la cartelera mundial en octubre de 2026, presentó un adelanto breve, pero cargado de acción y confirmó el reparto que llevará a la pantalla a los personajes más emblemáticos de la franquicia.

El teaser confirmó la participación de Noah Centineo en el papel de Ken Masters, mientras que Andrew Koji asumirá el rol de Ryu, protagonista central de la saga. David Dastmalchian dará vida al temido M. Bison, el villano principal, y Callina Liang interpretará a Chun-Li, una de las luchadoras más queridas por los fans.

El elenco incluirá además a dos exsuperestrellas de la WWE, lo que incrementa las expectativas en torno a las secuencias de combate y la fidelidad a las técnicas del videojuego.

El desafío de encarnar a un villano legendario

Entre los papeles más comentados se encuentra el de M. Bison. Dastmalchian, reconocido recientemente por su actuación en Late Night with the Devil, asumirá el reto de interpretar al icónico antagonista que en la película de 1994 fue encarnado de manera memorable por Raúl Juliá.

Aunque se trata de una comparación inevitable, el actor ha demostrado una sólida trayectoria que lo respalda para asumir un personaje tan exigente.

Elenco de ‘Street Fighter’

A través de pósters, se compartió al elenco que conformará la película que llegará el 15 de octubre de 2026.

Callina Liang – Chun-Li

50 Cent – Balrog

Jason Momoa – Blanka

Noah Centineo – Ken Masters

Andrew Koji – Ryu

Roman Reigns – Akuma

David Dastmalchian – M. Bison

Cody Rhodes – Guile

Andrew Schulz – Dan Hibiki

Eric André – Don Sauvage

Vidyut Jammwal – Dhalsim

Orville Peck – Vega

Olivier Richters – Zangief

Hirooki Goto – E. Honda

Mel Jarnson – Cammy

Rayna Vallandingham – Juli

Progamer EP 114 | God of War: la mitología y la historia de un padre dios de la guerra Nuevo episodio temático. God of War Ragnarok ya tiene fecha de lanzamiento y lo celebramos hablando de la franquicia, una de las que más evolucionó en la industria. ¿Cuál es tu juego favorito de la saga? Además, hablamos de Street of Rage 4, algo de fútbol y conciertos, el fan que compró 40 mil dólares en acciones de Nintendo para preguntar por F-Zero, el mundial de FIFA 22, el homenaje de Minecraft a un fallecido youtuber y más. Leer más Compartir Progamer Share 00:00 · 00:00