La nueva película de 'Street Fighter' presenta su primer teaser y confirma elenco completo

El teaser confirma a las estrellas que darán vida a Ryu, Ken, Chun-Li y M. Bison, y adelanta el tono de la ambiciosa adaptación que llegará a los cines en 2026.
El teaser confirma a las estrellas que darán vida a Ryu, Ken, Chun-Li y M. Bison, y adelanta el tono de la ambiciosa adaptación que llegará a los cines en 2026. | Fuente: YouTube: Street Fighter
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El adelanto revela a Noah Centineo, Andrew Koji, David Dastmalchian y Callina Liang en los papeles principales, marcando el inicio de la campaña promocional rumbo al estreno previsto para octubre de 2026.

La esperada adaptación cinematográfica de Street Fighter dio un paso decisivo este jueves al lanzar su primer teaser oficial, despertando la emoción de los fanáticos del clásico videojuego de peleas.

La cinta, que llegará a la cartelera mundial en octubre de 2026, presentó un adelanto breve, pero cargado de acción y confirmó el reparto que llevará a la pantalla a los personajes más emblemáticos de la franquicia. 

El teaser confirmó la participación de Noah Centineo en el papel de Ken Masters, mientras que Andrew Koji asumirá el rol de Ryu, protagonista central de la saga. David Dastmalchian dará vida al temido M. Bison, el villano principal, y Callina Liang interpretará a Chun-Li, una de las luchadoras más queridas por los fans. 

El elenco incluirá además a dos exsuperestrellas de la WWE, lo que incrementa las expectativas en torno a las secuencias de combate y la fidelidad a las técnicas del videojuego. 

El desafío de encarnar a un villano legendario 

Entre los papeles más comentados se encuentra el de M. Bison. Dastmalchian, reconocido recientemente por su actuación en Late Night with the Devil, asumirá el reto de interpretar al icónico antagonista que en la película de 1994 fue encarnado de manera memorable por Raúl Juliá. 

Aunque se trata de una comparación inevitable, el actor ha demostrado una sólida trayectoria que lo respalda para asumir un personaje tan exigente. 

Elenco de ‘Street Fighter’

A través de pósters, se compartió al elenco que conformará la película que llegará el 15 de octubre de 2026.

  • Callina Liang – Chun-Li 
  • 50 Cent – Balrog 
  • Jason Momoa – Blanka 
  • Noah Centineo – Ken Masters 
  • Andrew Koji – Ryu 
  • Roman Reigns – Akuma 
  • David Dastmalchian – M. Bison 
  • Cody Rhodes – Guile 
  • Andrew Schulz – Dan Hibiki 
  • Eric André – Don Sauvage 
  • Vidyut Jammwal – Dhalsim
  • Orville Peck – Vega
  • Olivier Richters – Zangief
  • Hirooki Goto – E. Honda
  • Mel Jarnson – Cammy
  • Rayna Vallandingham – Juli
  • Alexander Volkanovski – Joe
