Zendaya y Robert Pattinson ponen su compromiso en riesgo en 'El Drama': mira el teaser oficial

Robert Pattinson y Zendaya en el póster de su próxima película “El Drama”.
Robert Pattinson y Zendaya en el póster de su próxima película “El Drama”. | Fuente: A24
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La cinta explora una relación marcada por secretos, culpa y giros emocionales que prometen sorprender al público en 2026.

La industria del cine se prepara para uno de sus estrenos más esperados: El Drama, la película que reúne a Robert Pattinson y Zendaya en roles protagónicos.

El proyecto, dirigido por un destacado cineasta Kristoffer Borgli, ha sido descrito como un intenso thriller emocional que explora los límites de la identidad, la culpa y la redención. 

La producción ha llamado la atención desde sus primeras filtraciones debido a su estética visual y la complejidad de sus personajes. Críticos anticipan que podría convertirse en una de las películas más comentadas del año por su ambición artística y la fuerza interpretativa de sus protagonistas. 

El Drama se encuentra en su última etapa de posproducción y llegará a cines a inicios de 2026.

Mira el teaser oficial de la película ‘El Drama’

¿De qué trata ‘El Drama’?

Bajo la dirección y guión del cineasta Kristoffer Borgli, El Drama promete llevar al público a una intensa y emocional experiencia donde nada es lo que parece.

La historia sigue a Emma Harwood (Zendaya) y Charlie Thompson (Robert Pattinson), una pareja aparentemente perfecta cuyos planes de boda se transforman en un torbellino de tensión y caos cuando un impactante secreto sale a la luz a pocos días de la ceremonia, poniendo a prueba su amor, su confianza y su futuro.

¿Cuándo se estrena ‘El Drama’ en cines?

La película llegará a Perú el jueves 3 de abril de 2026.

El Drama Zendaya Robert Pattinson

RPP TV

En Vivo

