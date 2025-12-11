"Están tratando de parecerse a Marlon Brando": Anthony Hopkins alerta de un mal hábito en los actores jóvenes

Anthony Hopkins hizo una certera crítica a los actores jóvenes de Hollywood durante su participación en un evento del Festival de Cine del Mar Rojo 2025, realizado en Arabia Saudita. El intérprete de 87 años y ganador de dos premios Oscar cuestionó la tendencia de algunos jóvenes colegas a "murmurar" en sus actuaciones, un hábito que, según dijo, podría perjudicar sus carreras.

"Los actores jóvenes tienden a murmurar", señaló Hopkins, de acuerdo con Variety. "Sé que están tratando de parecerse a Marlon Brando, pero Brando era el mejor de todos. Entendía todo. Era un hombre muy inteligente, y sabía cómo hacerlo".

Al respecto, el actor recordó una anécdota en el set con un intérprete al que escuchó hablar entre dientes. "Le dije: 'No te queda carrera si murmuras. Tu papel en esta película es contar una historia'", relató.

Anthony Hopkins habla de su carrera y la experiencia que da la edad

Durante el evento, Anthony Hopkins también mencionó que considera haber tenido "una vida excepcionalmente afortunada" y que, pese al paso del tiempo, continúa activo en la industria.

En 2024 ya había comentado a Associated Press que actuar se vuelve "más fácil" con los años.

"A medida que uno envejece, tiene un poco más de conocimiento sobre la vida. Cuando eres joven, crees que sabes una que otra cosa, pero no. Cuando llegas a mi edad, conoces un par de trucos para ganarte la vida", dijo entonces.

Anthony Hopkins compara su trabajo con el de un plomero

Hopkins también mencionó que su trabajo en el cine es práctico y directo; incluso, dijo que su método solo se centra en 'aprender las líneas, presentarse y ser real' en el set de filmación.

"Un entrevistador me preguntó: '¿Cómo interpretaste a [Hannibal] Lecter?' Yo dije: 'Solo me quedé quieto y no parpadeé'. '¿Pero cómo hiciste The Remains of the Day interpretando a un mayordomo?' 'Bueno, solo mantente muy callado'. No es gran cosa", comentó en una entrevista con Newsweek a inicios de 2025.

Luego comparó su oficio con el de un plomero: "Si llamas a un plomero y le dices: '¿Puedes arreglar mis llaves de agua?' él entra y hace el trabajo. Ese es mi trabajo. Es un oficio, es un trabajo. No tiene nada de misterioso".