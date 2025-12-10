"Es humillante y duele": Matthew Lillard se pronuncia tras críticas de Tarantino sobre su trabajo como actor

El intérprete reconoció que las palabras de Tarantino lo afectaron profundamente, pero reafirmó su compromiso con su trabajo actoral.

Luego de que Quentin Tarantino dijera que no se interesa por el trabajo de Matthew Lillard como actor, el protagonista de Scooby-Doo y Five Nights at Freddy’s respondió a las declaraciones del famoso director de cine.

En medio de su presentación en el GalaxyCon de Columbus, Ohio, el intérprete de 55 años confesó que esos comentarios fueron humillantes y lo consideró como injusto.

“Te duele, es una mier** y él no le diría eso a Tom Cruise”, dijo a la audiencia. Además, aseguró que lo dicho por Tarantino fue un golpe a su trayectoria. “Soy muy popular entre mis fans, pero no tanto en Hollywood. Dos microcosmos totalmente diferentes... Es humillante y duele”.

En la audiencia, algunos asistentes comenzaron a abuchear cuando escuchaban el nombre de Tarantino y después aplaudieron a Matthew Lillard. Sin embargo, fiel a su estilo, le restó importancia: “En fin, ¿a quién le importa?”.

¿Qué dijo Tarantino sobre Matthew Lillard?

El inicio de controversia comenzó cuando el famoso director mencionó a Matthew Lillard, Paul Dano y Owen Wilson como los actores que no eran de su agrado.

Cuando nombró sus 20 películas favoritas, dijo que quería poner a There Will Be Blood más arriba del puesto 5, pero no pudo por la actuación de Dano, que interpretó a los gemelos Paul y Eli Sunday.

“Obviamente, se supone que es para dos, pero también es clarísimo que no lo es. [Dano] es un flojo. Es el flojo de la hermana. No me gusta Owen Wilson, no me gusta Matthew Lillard”, dijo en el podcast The Bret Easton Ellis.

El apoyo que recibió Matthew Lillard

Con gritos de “¡Te amamos!” y “¡Eres el mejor!”, Lillard no pudo evitar emocionarse y agradecer el gesto de sus fanáticos.

Actualmente, el actor se encuentra promocionando la película Five Nights at Freddy’s 2 que, según la sinopsis oficial, esta segunda entrega “abre un nuevo y escalofriante capítulo de terror animatrónico”. Además, se adelanta una inquietante premisa: “Cualquiera puede sobrevivir cinco noches. Esta vez, no habrá segundas oportunidades”.

Además, volverá a ser parte de la séptima entrega de Scream que tiene previsto su estreno para el 27 de febrero de 2026. “Estoy nervioso, porque en este punto de mi vida lo único que puedo hacer es arruinar la forma en que la gente considera a Stu”, dijo a People sobre el desafío de volver a ponerse en la piel del protagonista casi 30 años después.