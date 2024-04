'Superman' elije al actor Pruitt Taylor Vince como el padre adoptivo de Clark Kent

Superman, la nueva película de James Gunn sobre el icónico ‘Hombre de acero’, sumó a un nuevo integrante para su rodaje. Se trata del actor Pruitt Taylor Vince, quien interpretará a Jonathan Kent, conocido como Pa Kent, en la historia del cómic del superhéroe de DC, según confirmaron TheWrap y Deadline este martes.

Es así como, de acuerdo con ambos portales estadounidenses, Pruitt Taylor Vince tomará el papel que desempeñó antes Kevin Costner en El hombre de acero (2013), con Henry Cavill como el superhéroe kryptoniano. No obstante, fue el fallecido actor Glen Ford quien encarnó por primera vez a Pa Kent en la primera película de Superman estrenada con el recordado Christopher Reeve, en 1978.

En la historia del cómic, Jonathan Kent es el padre adoptivo de Superman. En efecto, el conocido Pa Kent es quien encuentra, junto a su esposa Martha Kent, a un bebe kriptoniano dentro de una nave espacial perdida en los campos de Kansas. La pareja adopta al pequeño rebautizándolo con el nombre de Clark Kent a quien le enseñan a usar sus poderes por el bien de la humanidad.

Actualmente, Superman, antes llamado Superman: Legacy, se encuentra en pleno rodaje iniciado el último 29 de febrero, según confirmó James Gunn, director y guionista de la película. “Estoy encantando de anunciar el inicio de la fotografía principal en Superman, que resulta ser, de casualidad y sin planearlo, el mismo día del cumpleaños de Superman”, acotó el cineasta en sus redes sociales.

Pruitt Taylor Vince en la serie 'The Mentalist', de Warner Bros. | Fuente: Warner Bros

¿Quién es Pruitt Taylor Vince, el nuevo integrante de 'Superman'?

Pruitt Taylor Vince es un actor estadounidense de 63 años que se hizo conocido por sus diversas apariciones en el cine y en la televisión donde estuvo acompañado de destacadas figuras como Keanu Reeves, Sandra Bullock, Clark Gregg, John Travolta, entre otros.

El actor, ganador del Emmy con la serie Murder One, aparecerá pronto en Lady in the Lake, la nueva serie de Apple TV+ protagonizada por Natalie Portman.

Entre sus trabajos más destacados figuran series televisivas como Agents of SHIELD, The Walking Dead, The Mentalist y Stranger Things. En el cine hizo apariciones en: Birdbox, La vida y muerte de John Gotti, 13 Moons y Constantine.

James Gunn inició el rodaje de 'Superman: Legacy' cambiando el nombre de la película por 'Superman'. | Fuente: Instagram (legado_superman)

James Gunn compartió primera imagen del elenco

Antes de las grabaciones, James Gunn compartió la primera imagen del elenco oficial de su nueva película Superman. En la producción está Peter Safran, la música estará a cargo de John Murphy, mientras que Henry Braham y Judyanna Makowski se encargarán de la fotografía y el vestuario, respectivamente.

La producción está a cargo de DC Studios, liderada por Gunn y Safran, y la distribución en cines será llevado por Warner Bros. El propio James Gunn es el director y guionista de la película.

"Después de la lectura del guion con el elenco de Superman. Eve, Mr. Terrific, Superman/Clark, Otis, Lex, el productor Peter Safran, Jimmy, Metamorpho, Lois, Hawkgirl, yo, Guy y The Engineer. ¡Todos juntos por primera vez! Qué hermoso día “, escribió el cineasta en su Instagram.

¿Cuándo se estrena la película Superman y quienes son los actores?

La nueva película de Superman tiene programado estrenarse en Estados Unidos el próximo 11 de julio de 2025, esperando también su llegada a las salas de cines de Latinoamérica, incluido en Perú.

David Corenswet será quien encarne a Clark Kent, un tímido reportero que trabaja en el periódico The Daily Planet ocultando su identidad del superhéroe Superman. Mientras que Rachel Brosnaban hará de Lois Lane, una periodista y compañera de Clark en el medio.

Por su parte, el actor británico Nicholas Hoult fue elegido para dar vida a Lex Luthor, icónico villano del ‘Hombre de acero’ y líder de la Legión del Mal del cómic que buscará, una vez más, derrotar a Superman.

El resto del elenco lo completan: Milly Alcock (Supergirl), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Green Lantern), Isabella Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mr. Terrific), Anthony Carrigan (Metamorpho), María Gabriela de Faría (The Engineer) y, ahora, Pruitt Taylor Vince (Jonathan Kent).

James Gunn inició el rodaje de 'Superman' el 29 de febrero de 2024.Fuente: Instagram (jamesgunn)

