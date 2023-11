Rick y Michonne regresan en spin-off de 'The Walking Dead': mira el nuevo teaser de la serie

‘The Walking Dead’, la icónica serie de horror estadounidense regresará con un nuevo spin-off que marcará el regreso de la pareja Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) luego de casi ocho años desde la aparición de ambos en el episodio ‘The Next World’ en la octava temporada de la serie en el 2018.

Ahora, la industria AMC Networks lanzó un nuevo teaser en su plataforma de YouTube, y demás espacios digitales, de la serie 'The Walking Dead: The Ones Who Live' la cuál se estrenará el próximo 25 de febrero de 2014 tanto en AMC como en AMC+ haciendo que los seguidores puedan disfrutar, otra vez, del romance ‘Richonne’.

De acuerdo con la sinopsis del programa, 'The Walking Dead: The Ones Who Live' presenta “una historia de amor épica de dos personajes transformados por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos, y en última instancia, una guerra contra los vivos”.

En efecto, en los 36 segundos del teaser difundido el último 19 de noviembre, se ve a un nuevo Rick Grimes con una barba y canas que denotan los años que pasaron en su ausencia. El sheriff aparece en escenas matando a los zombis en su camino. En esa misma línea, Michonne aparece igualmente luchando para sobrevivir mientras busca a su pareja.

Danai Gurira vuelve como Michonne en 'The Walking Dead: The Ones Who Live'. | Fuente: Instagram (amcthewalkingdead)

'The Walking Dead: The Ones Who Live' dará algunas respuestas sobre lo que pasó con Rick Grimes luego de que fuera dado por muerto. El avance relata que Rick fue llevado por Jadis (Pollyanna Mclntosh) al ejército de la República Cívica mientras que Michonne intenta ubicarlo para ir con sus hijos RJ (Antony Azor) y Judith Grimes (Cailey Fleming).

"¿Podrán encontrarse y saber quiénes eran en un lugar y una situación como nunca habían conocido? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Sin el otro, ¿están siquiera vivos o descubrirán que ellos también son los Walking Dead?", agrega la descripción.

Andrew Lincoln regresa a 'The Walking Dead' tras seis años

Tras casi 10 años protagonizando a Rick Grimes, el actor británico Andrew Lincoln tuvo que dejar 'The Walking Dead' para estar con su familia. “Tengo dos hijos pequeños, vivo en un país diferente y se vuelven menos portátiles a medida que crecen (…) Fue así de siempre. Ya era hora de que volviera a casa”, declaró en una entrevista a EW Radio.

Pese a que su personaje de Rick ya no salió en la temporada 9, el artista continuó haciendo cameos junto con Danai Gurira en el tramo final de la temporada de 2022, donde ya hacía ver su regreso a ‘The Walking Dead’.