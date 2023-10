Burt Young, el inolvidable Paulie en las películas de 'Rocky', murió a los 83 años

El actor estadounidense Burt Young, nominado al Oscar por interpretar al inolvidable Paulie, el ‘cuñado’ de Sylvester Stallone en la saga de Rocky, ha fallecido a los 83 años en Los Ángeles, según confirmó su familia a medios internacionales. La causa de su deceso no fue revelada.

Junto a Stallone, Young alcanzó la fama con su icónico papel en Rocky. A pesar de su físico característico y su apariencia tosca, el actor logró conquistar los corazones de los fanáticos de todo el mundo.

A medida que avanzaban las películas de Rocky, el personaje de Paulie de Burt Young se suavizó y se convirtió en un alivio cómico, lo que añadió un toque de humor a la franquicia. El actor se ganó la simpatía del público con sus ocurrencias y comentarios pesimistas sobre las peleas de Rocky.

“Fue un gran viaje y me acercó a la audiencia de una manera excelente”, dijo Young en una entrevista de 2020 con la revista Celebrity Parents. “Lo convertí en un tipo rudo y sensible. Realmente es un malvavisco a pesar de que grita mucho”.

Si bien su papel como Paulie Pennino fue su más destacada actuación, Burt Young también dejó huella en otras producciones cinematográficas y televisivas. Participó en Chinatown, Once Upon a Time in America y The Sopranos, consolidando su estatus como un actor versátil y talentoso.

Sylvester Stallone lamenta su muerte

La relación entre Burt Young y Sylvester Stallone trascendió la pantalla, el recordado Rocky Balboa compartió en redes sociales una imagen de ambos en el set de la primera película de Rocky y dedicó unas palabras a su compañero y amigo: "Para mi querido amigo, Burt Young. Fuiste un hombre y artista increíble. El mundo y yo te echaremos mucho de menos".

La película Rocky, la primera de una franquicia de nueve entregas, obtuvo diez nominaciones al Oscar, incluyendo una para Young como Mejor Actor de Reparto, y ganó tres estatuillas, entre ellas la de Mejor Película.

¿Quién fue Burt Young?

Nacido y criado en Queens, Nueva York, Burt Young tuvo una vida variada antes de embarcarse en su carrera actoral. Sirvió en la Infantería de Marina, fue boxeador profesional y trabajó como instalador de alfombras antes de ingresar al mundo del entretenimiento. Su formación incluyó estudios con el legendario maestro Lee Strasberg en el Actors Studio.

A lo largo de su carrera, Young dio vida a personajes rudos y de clase trabajadora, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Además, incursionó en la pintura y logró exposiciones en galerías y ventas, demostrando su versatilidad artística.